Con fotos, recuerdos y canciones: el homenaje de los famosos al Indio Solari

La muerte de Carlos "Indio" Solari a los 77 años provocó una ola de homenajes en las redes sociales. Desde figuras históricas del rock hasta actores, conductores y dirigentes políticos, cientos de personalidades eligieron despedir al músico con mensajes atravesados por el dolor, la gratitud y los recuerdos.

Entre las primeras en despedirlo estuvo Lali Espósito, que compartió una imagen del músico en sus historias de Instagram y se sumó a la ola de mensajes de admiración que se multiplicó durante toda la jornada.

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Uno de los tributos más resonantes fue el de Fito Páez, quien definió al Indio como "el líder de una de las más importantes tribus argentinas" y comparó su muerte con la desaparición de un cacique. "La muerte de un chamán de esta naturaleza produce un inmenso vacío", escribió el rosarino, que además recordó un encuentro en los años 80 que, según contó, terminó convirtiéndose en una enseñanza para toda la vida.

La despedida de Juanse, histórico líder de Ratones Paranoicos, sorprendió por su tono reflexivo. “La partida de un pionero es siempre triste en todas las disciplinas, en la música se siente la ausencia después que el tiempo tapa la noticia, su música trascenderá en todo el cosmos popular como lo que fue, es y será, el representante más honesto de sus propias convicciones, desde aquí rezo por su llegada tranquila y en paz al lugar donde él soñó siempre estar, que tengas un gran vuelo y que la paz cubra tu camino por todo lo que le aportaste a la Argentina y a la música, gracias”.

Entre los homenajes más comentados estuvo el de Griselda Siciliani, que compartió una fotografía en blanco y negro del músico acompañada por una frase cargada de simbolismo para los seguidores ricoteros: "En este día y cada día", mientras sonaba de fondo Ya nadie va a escuchar tu remera.

También Gonzalo Heredia manifestó públicamente su tristeza por la noticia y se sumó a la extensa lista de artistas que eligieron recordar al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con imágenes, canciones y mensajes de agradecimiento.

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Entre los artistas que compartieron recuerdos personales apareció Julieta Díaz, quien dedicó un extenso texto al cantante. "Tu poesía de especie única. Tu fraseo. Las melodías en tu voz. Tu bravura. La convicción intocable", enumeró la actriz antes de despedirse con una frase cargada de emoción: "Sabías del amor que te tenemos y tendremos, Carlos querido".

La actriz y cantante Gloria Carrá publicó uno de los mensajes más sentidos de la jornada. "Esta mañana es triste y las palabras no tienen sonido", escribió. Luego agradeció "toda la música que bajaste a la tierra para que pudiéramos disfrutar de manera desmedida" y evocó los multitudinarios recitales ricoteros como "un ritual donde el mundo saltaba como una sola criatura". Su despedida concluyó con una declaración de amor: "Siempre serás mi héroe en este lío. Gracias, Indio de mi corazón".

Otra fanática declarada del exlíder de Los Redondos, Nancy Dupláa, recordó cómo las canciones del músico acompañaron distintas etapas de su vida. "Me quedan tus canciones resignificando todo", escribió. "Me hiciste bien. Hasta siempre, Míster", agregó.

Desde la televisión, Flor de la V apeló a una carta abierta para intentar procesar la noticia. "No se va solamente un músico; se va una voz que acompañó fragmentos enteros de nuestras vidas", señaló. Para la conductora, las letras del Indio enseñaron que "la poesía también podía vivir en la calle, en la noche, en la rebeldía y en las heridas". "Hoy el mundo suena un poco más silencioso", concluyó.

Los homenajes continuaron durante toda la jornada y dejaron una certeza compartida por artistas de distintas generaciones: más allá de su muerte, el legado del Indio Solari seguirá vivo en sus canciones, en sus letras y en una comunidad de seguidores que encontró en su obra mucho más que música.

RG