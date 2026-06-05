La emotiva despedida de Skay Beilinson al Indio Solari: "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer"

El guitarrista Skay Beilinson, cofundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, le dedicó unas palabras a su histórico compañero de ruta artística, Carlos “Indio” Solari quien murió este viernes a los 77 años.

En medio de las despedidas que varios músicos, compositores y amigos del cantante hacen en redes sociales, una de las más sentidas fue la de Skay Beilinson.

Murió el Indio Solari: el comunicado oficial que pide "comprensión" y anuncia una despedida pública

Skay Beilinson despidió al “Indio” Solari

El guitarrista, quien junto al vocalista fundó la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, le dedicó una conmovedora despedida a su antiguo socio artístico, sellando las palabras con las siglas históricas de la banda ("PR").

En su pronunciamiento, el compositor remarcó el lazo que los unió durante los años más gloriosos del rock alternativo nacional.

"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre", manifestó con pesar.

Además colocó la figura de Solari en una dimensión poética y eterna al afirmar ante sus seguidores que, a partir de su deceso, se transforma en "la luz que viaja entre nosotros y para siempre", calificando la jornada como "un día muy triste".

Las últimas horas del Indio Solari: del accidente en su casa a la investigación judicial

Suspensión del show de Skay

De forma oficial, el equipo de producción de Beilinson comunicó que la fecha de concierto que el artista tenía planificada para este sábado 6 de junio quedó suspendida de manera total hasta nuevo aviso.

Fuente: NA