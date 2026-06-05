El gobernador de Corrientes pidió eliminar las PASO: "Son un gasto innecesario y están de más"

La fisonomía del calendario electoral para el próximo año comenzó a agitar las discusiones en la cúspide del poder del Taragüí. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, fijó una posición doctrinaria contundente y ratificó de forma taxativa que se encuentra plenamente a favor de la eliminación de las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el territorio nacional, calificando al dispositivo de votación como una herramienta obsoleta para la arquitectura democrática actual.

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La definición política del jefe del Ejecutivo provincial se produjo al responder de forma directa a una consulta de la prensa respecto de las versiones que circulan en los corrillos legislativos sobre un potencial desdoblamiento de los comicios locales en el transcurso del cronograma venidero. "Hoy en día se habla demasiado sobre desdoblar las elecciones, de PASO sí o PASO no. Considero sinceramente que hay una ansiedad política generalizada que cuesta contenerla en los distintos frentes", matizó el mandatario para poner paños fríos a las especulaciones de la coyuntura.

Sin embargo, a la hora de evaluar la utilidad del instrumento electoral creado en 2009, Valdés no anduvo con rodeos de cara al debate parlamentario: "Nosotros siempre estamos a favor de la eliminación de las PASO; es un acto totalmente innecesario y representa un tema que se debe resolver pura y exclusivamente puertas adentro de los partidos políticos", sentenció de forma categórica.

Para el titular del Ejecutivo del Taragüí, las PASO mutaron de su fin original y terminaron convirtiéndose en una carga de índole estrictamente presupuestaria que no se condice con las demandas de austeridad que reclama la sociedad civil: "Significan un gasto innecesario y son elecciones que están de más", fustigó.

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El contrapunto técnico con la propuesta de Eduardo Vischi

La postura de máxima adoptada por el gobernador de Corrientes introdujo un matiz de discusión interna y un sutil contrapunto con la estrategia legislativa que viene desplegando el senador nacional por la provincia, Eduardo "Peteco" Vischi, quien recientemente ingresó al Congreso de la Nación un proyecto de ley intermedio que propone conservar las primarias pero quitarles la condición de obligatoriedad para el padrón de ciudadanos.

Al ser interpelado sobre la viabilidad de la iniciativa de Vischi, Valdés optó por diferenciarse sutilmente y ratificar que la provincia empujará un esquema de supresión absoluta antes que una reforma parcial de la ley. "Yo estoy más a favor de la eliminación total del sistema. No veo de forma clara que hoy en día no se pueda discutir y tratar un proyecto de fondo al medio de esta discusión", analizó el gobernador a Ñande Cable.

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Para concluir, el mandatario correntino argumentó que la repetición de citas en las urnas termina por desgastar la paciencia de la ciudadanía, generando un efecto adverso de apatía democrática. "Creo que la dirigencia tendría que tomar una decisión definitiva y nosotros vamos a seguir sosteniendo en cualquier mesa que para nuestro espacio es una elección que está de más. La realidad muestra que muchas veces la gente termina escapando a la elección, no quiere participar de procesos repetitivos y el mecanismo termina siendo dispar, medio un poco sin sentido en la gran mayoría de las oportunidades", remató, alineándose con el reclamo de simplificación del sistema político.