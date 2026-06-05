Alerta por el uso de agroquímicos en Corrientes tras la intoxicación de un profesional

Un grave incidente laboral reactivó los debates en torno a la seguridad laboral en los cordones productivos del cordón citrícola y hortícola de la provincia. El Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Corrientes (CPIAC) exteriorizó su profunda preocupación institucional tras confirmarse la intoxicación aguda sufrida por un ingeniero agrónomo matriculado de la entidad mientras desarrollaba sus tareas habituales de asesoramiento técnico en una explotación de la localidad de Lavalle.

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El cuadro clínico del profesional revistió gravedad y requirió su derivación urgente para recibir asistencia médica especializada.

A raíz del hecho, que encendió las luces de alerta en los comités de sanidad laboral, la conducción del CPIAC consideró imperioso intervenir en la escena pública para exigir un cambio de conducta a los actores del sector.

"Consideramos oportuno recordar la importancia de extremar al máximo las medidas de prevención y seguridad en la totalidad de las actividades vinculadas al manejo, almacenamiento, transporte y disposición final de sustancias químicas potencialmente peligrosas", manifestaron a través de un documento oficial.

El reclamo corporativo: asesoramiento matriculado y BPA

Para los directivos de la entidad que nuclea a los especialistas fitosanitarios de la provincia, el accidente pone en evidencia la necesidad de un cumplimiento riguroso de los protocolos de bioseguridad en el campo correntino.

En esa línea, enfatizaron que la protección de la salud de los operarios rurales, de la población civil colindante y del ecosistema "constituye una responsabilidad compartida que exige el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y la aplicación de criterios técnicos científicos adecuados en cada intervención en el terreno".

En otro tramo del descargo, el CPIAC envió un mensaje directo al sector patronal, exhortando a que productores, firmas agropecuarias, organismos del Estado e instituciones del sector privado cuenten de forma obligatoria con el asesoramiento de profesionales habilitados y con la matrícula al día.

Desde el organismo explicaron que el respaldo técnico es el único camino para garantizar la implementación real de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), el uso responsable de los insumos químicos de síntesis industrial y la correcta gestión técnica de los residuos y envases vacíos (sistema de triple lavado), contribuyendo así de manera directa a la prevención de siniestros.

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El paraguas legal: las Leyes N° 3727 y N° 4495/90

Con el propósito de marcar la cancha regulatoria frente a posibles deslindes de responsabilidad empresaria, los ingenieros agrónomos recordaron el andamiaje jurídico que rige la actividad en la provincia.

Remarcaron de forma taxativa que el ejercicio de su profesión se encuentra estrictamente encuadrado y regulado bajo las directivas de la Ley Provincial N° 3727.

Asimismo, precisaron que el uso, la dosificación, el manejo comercial y el control de policía sobre los pesticidas se rige bajo la Ley Provincial N° 4495/90 (Ley de Agroquímicos).

"Estas normas vigentes constituyen las herramientas fundamentales e irrenunciables con las que cuenta el Estado para garantizar de forma armónica la protección de la salud humana, la continuidad de la producción agropecuaria y el cuidado del ambiente", setenciaron desde el Consejo.

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Al cierre de la misiva institucional, junto con desear una pronta y completa recuperación médica para el ingeniero agrónomo afectado en la localidad de Lavalle, las autoridades del CPIAC reafirmaron su compromiso ético con la promoción de sistemas productivos sustentables.

En ese sentido, se pusieron a disposición del Ministerio de Producción y de los municipios de la cuenca del Paraná para coordinar y profundizar de forma inmediata acciones masivas de capacitación, fiscalización y concientización sobre el uso de fitosanitarios en el territorio provincial.