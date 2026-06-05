Un nuevo millonario en Corrientes: un apostador capitalino ganó más de $237 millones en la Poceada

La fortuna volvió a posarse con fuerza sobre el territorio provincial y transformó de forma radical la realidad económica de un vecino del Taragüí. Las autoridades del Instituto de Lotería Correntina confirmaron de manera oficial que un único apostador se hizo acreedor de un pozo millonario e histórico al registrar los cinco aciertos requeridos en el extracto oficial de la Poceada correntina.

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De acuerdo a las precisiones suministradas por el organismo regulador de los juegos de azar, el flamante ganador se adjudicó la millonaria cifra de $237.659.085 correspondientes al primer premio acumulado.

Según trascendió de los sistemas informáticos de validación, la persona afortunada reside en Corrientes Capital y procedió a realizar la jugada de forma manual durante las últimas horas previas al sorteo nocturno. La jugada comercial que quebró la banca se concretó en las terminales de la Agencia N° 839.

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El apostador capitalino diseñó su suerte combinando una serie de números que, finalmente, coincidieron a la perfección con las bolillas oficiales que arrojó el bolillero de Lotería Correntina. Los números de la fortuna para clavar el pozo mayor fueron el 15, 16, 23, 26 y 37.

Por cuestiones estrictas de seguridad de la normativa de azar vigente, la identidad del nuevo millonario correntino se mantendrá bajo absoluta reserva institucional, disponiendo el ganador de los plazos legales correspondientes para presentarse en la sede central del instituto a cumplimentar los trámites de rigor y hacer efectivo el cobro de sus dividendos.