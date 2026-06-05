Terrible final de un reconocido actor en Hollywood: lo apuñaló un hijo de su novia

Con más de 50 películas y decenas de programas de TV en su medio siglo de trayectoria, el actor estadounidense James Handy era un rostro de reparto muy conocido en Hollywwod, y este jueves conmovió la noticia de su asesinato a manos de un hijo de su novia, que lo apuñaló en el pecho.

Handy, de 81 años, participó entre otros films, junto a Tom Cruise en 'Top Gun: Maverick', con Robin Williams en "Jumanji", con Hugh Jackman en 'Logan', 'Guarding Tess', con Robert de Niro en '15 minutes', 'The Rocketeer', 'Bird', y K-9.

Según se indicó se encontraba en su casa en el barrio de Tarzana, en las afueras de Los Angeles, cuando fue atacado por Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la novia del actor, que luego de apuñalarlo fue quien dio aviso al 911.

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"Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado...", dijo Gledhill al dar aviso a la policía del crimen, un mensaje con tono místico que obliga a dudar de su salud mental.

La policía llegó en pocos minutos al lugar y Gledhill les dijo que él era la persona que buscaban, el responsable del asesinato de Handy, señalando que vivía en la casa del actor junto a su madre, que como dijimos era la pareja de Handy.

James Handy, junto a David Duchovny en los '90, en un capítulo de "Los expedientes X"

En TV y en series Handy cumplió papeles en 'Criminal minds', 'Cold case', 'The West Wing', 'The Young and the Restless', 'ER', La ley y el orden', 'Castle', 'Los expedientes X', y en numerosos capítulos de 'Blue - New York Police Department' era el Capitán Haverhill. Las causas que llevarona su asesinato todavía no están claras, se cree que habría discutido con el hijo de su pareja, y la situación terminó con el salvaje ataque que terminaría con su vida.

HB