María José Alcázar hizo historia y será la primera directora mujer del Monserrat en 339 años

El Colegio Nacional de Monserrat escribió este jueves una página inédita de su extensa trayectoria institucional. Con el triunfo de María José Alcazar, la histórica institución dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba tendrá por primera vez una mujer al frente de la dirección desde su fundación, hace 339 años.

La candidata de la agrupación Ser Más Monserrat se impuso con el 62,98% de los votos contra el 37,01% que logró la lista Nuestro Monse que encabezó Gabriela Helale, consolidando una victoria que trasciende el resultado electoral y adquiere una dimensión simbólica para una de las casas de estudio más tradicionales del país. “Queremos hacer historia por trabajar bien, más allá de lo histórico que sea el hecho de la primera directora mujer de este querido colegio”, dijo a poco de confirmarse su triunfo María José Alcázar.

Por primera vez en 339 años, el Monserrat tendrá una mujer directora

La elección ya había garantizado un hecho sin precedentes incluso antes de la apertura de las urnas: por primera vez, las dos candidatas que competían por la conducción eran mujeres. Sin embargo, el triunfo de Alcazar terminó de sellar un cambio histórico en una institución cuya conducción estuvo siempre en manos masculinas.

Un resultado con valor institucional

La comunidad educativa del Monserrat participó de una elección que despertó expectativas tanto por la definición de las nuevas autoridades como por la posibilidad concreta de romper una tradición que se había mantenido durante más de tres siglos. El respaldo obtenido por Alcazar, cercano a los dos tercios del electorado, le otorgó una legitimidad contundente para asumir la conducción del establecimiento ubicado en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

El resultado representa además una señal de renovación institucional dentro de uno de los colegios preuniversitarios más prestigiosos de la provincia y del país, reconocido por su peso histórico, académico y cultural.

Una institución con más de tres siglos de historia

Fundado en 1687, el Colegio Nacional de Monserrat es una de las instituciones educativas más antiguas de América Latina. Su trayectoria está estrechamente ligada al desarrollo de la educación superior en Córdoba y a la historia de la Universidad Nacional de Córdoba.

Candidata a ser directora del Monserrat: "Es otro momento histórico para el colegio"

En ese contexto, la llegada de una mujer a la dirección constituye un hecho de fuerte significado institucional. No sólo implica un cambio de autoridades, sino también la apertura de una nueva etapa en la historia de una institución que forma parte del patrimonio educativo y cultural cordobés.

La elección de María José Alcazar quedará registrada como uno de los acontecimientos más relevantes en la vida institucional del colegio, al convertirse en la primera mujer en conducir el Monserrat desde su creación hace 339 años.