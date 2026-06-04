Marcos Carasso, el ex candidato a vicegobernador de Luis Juez, allanado por estafas al Pami

La Justicia Federal avanzó con nuevos allanamientos en la causa que investiga presuntas irregularidades en la prestación de servicios para afiliados del Pami por un monto estima en $ 1.400 millones. Efectivos de Gendarmería Nacional requisaron la vivienda del exdiputado radical Marcos Carasso, en Cabrera, y dependencias del Tribunal de Cuentas de la Provincia, en la ciudad de Córdoba.

La causa investiga una presunta asociación ilícita y maniobras de defraudación contra el organismo. Las imputaciones, en todos los casos, constituyen cargos en investigación y no implican condena.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo del juez Carlos Ochoa. El fiscal federal Rodolfo Cabanillas es quien lleva adelante la investigación.

La causa y los imputados

La pesquisa se inició a partir de denuncias anónimas que alertaban sobre la facturación de prestaciones de rehabilitación de alta complejidad que, presuntamente, nunca fueron realizadas. El caso involucra a la empresa Ethical, a través de la cual habrían operado las maniobras denunciadas.

PAMI Rio Cuarto detectó una presunta sobrefacturación de más de $500 millones en un centro médico

Los principales imputados en el expediente son Gonzalo Lima, Pablo Adzich, Lucas Kurilkowich y el exjefe médico del Pami Víctor Genesio, quien recuperó la libertad, además de otras dos personas vinculadas al caso.

El perjuicio económico estimado para la obra social de los jubilados asciende a 1.400 millones de pesos.

Por qué apunta a Carasso

Los allanamientos de este miércoles amplían el foco de la investigación hacia el Tribunal de Cuentas provincial, organismo de control del gasto público y lugar de trabajo del exintendente y dirigente de la Unión Cívica Radical.

Fuentes judiciales consultadas por Puntal confirmaron que los procedimientos están directamente relacionados con la causa Pami.