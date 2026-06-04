Martín Nistal: "Nadie ve a la educación como el principal problema”

Aunque nueve de cada diez personas creen que el sistema educativo atraviesa dificultades, la educación ocupa apenas el séptimo lugar entre las principales preocupaciones de los argentinos. Así lo revela un informe de Argentinos por la Educación elaborado a partir de datos de Latinobarómetro y de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés.

La investigación muestra que solo el 5% de los argentinos identifica a la educación como el problema más importante del país. Por delante aparecen cuestiones como la economía, la política, el desempleo y la inseguridad, que concentran una mayor atención pública.

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Para Martín Nistal, director del Observatorio de Argentinos por la Educación, uno de los hallazgos más relevantes es que la educación nunca logró posicionarse entre las principales prioridades de la agenda social. “La educación en Argentina nunca escaló demasiado como principal problema del país. De hecho, nunca llegamos al 10% de la gente que vea a la educación como el principal problema del país”, explicó.

El informe también analiza la evolución histórica de esta percepción entre 2004 y 2024. Los datos muestran que la preocupación por la educación alcanzó picos cercanos al 9% en 2006 y 2011, volvió a crecer en 2017 y cayó hasta 3,4% en 2020. Desde entonces, volvió a recuperarse gradualmente hasta llegar al 5% actual.

Según Nistal, existe una contradicción entre la importancia que la sociedad le atribuye a la educación como herramienta para resolver problemas y el lugar que ocupa dentro de las preocupaciones cotidianas. “Cuando hablamos de problemas de inseguridad decimos que la educación es la solución. Cuando hablamos de desempleo decimos que es un problema de la educación. Sin embargo, la gente no la valora como un problema prioritario”, señaló.

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La paradoja educativa

El especialista sostuvo que la mayoría de los argentinos reconoce que existen dificultades en el sistema educativo, pero considera que afectan principalmente a otros sectores. “El 90% de la gente considera que la educación está en problemas, pero mucho menos considera que la educación de sus propios hijos está en problemas”, afirmó.

Esa percepción, explicó, está vinculada a diferencias socioeconómicas y a la falta de comparación con otros sistemas educativos. Como ejemplo, señaló que los resultados del 10% más rico de Argentina en las pruebas internacionales son comparables con los del 30% más pobre de España. “Lo que no saben es que la educación de sus propios hijos también es problemática”, advirtió.

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El estudio muestra además que la preocupación por la educación es mayor entre las mujeres, los jóvenes y los sectores de mayores ingresos. Entre las personas de nivel socioeconómico alto, el 8% considera que la educación es el principal problema del país, mientras que en los sectores bajos la cifra desciende al 6%.

Otro de los datos relevados es el nivel de satisfacción con las políticas educativas nacionales. Desde 2018 hasta la actualidad, la aprobación se mantuvo en niveles bajos, con valores que oscilaron entre el 20% y el 35%. En marzo de 2026, la satisfacción se ubicó en torno al 28%.

El informe concluye que, pese a los problemas estructurales que reflejan los indicadores educativos, la educación continúa relegada frente a otras urgencias sociales y económicas. Para los especialistas, el desafío sigue siendo instalar el debate educativo como una prioridad dentro de la agenda pública.