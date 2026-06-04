Hay una quinta denuncia en el jardín de Carlos Paz: la víctima describió los abusos con detalles precisos

Un niño de cuatro años que concurría al turno mañana del Jardín de Infantes parroquial Margarita A. de Paz -conocido popularmente como "Niño Dios"- de Villa Carlos Paz se convirtió en la quinta presunta víctima de abuso sexual en denunciar ante la Justicia cordobesa. La acusación fue radicada este miércoles y agrega una nueva dimensión al caso: hasta ahora, todos los casos correspondían al turno tarde.

El caso tiene sus antecedentes el 19 de mayo de 2025, cuando la madre de una niña de cuatro años detectó un sangrado en la ropa interior de la menor tras retirarla del jardín. La pequeña fue trasladada al Hospital Gumersindo Sayago, donde profesionales de la salud constataron signos compatibles con un posible abuso sexual y activaron el protocolo correspondiente.

Abusos en jardín de Carlos Paz: el Arzobispado expuso al cura acusado y crece la presión sobre la fiscalía

Con el paso de los meses, el horror sumó nuevos capítulos: otras familias del mismo colegio detectaron conductas similares en sus hijos y acudieron a la Justicia. Las primeras cuatro denuncias -tres de niñas y un varón, todas correspondientes al turno tarde de la sala de 4 años- siguieron un mismo patrón de conducta dentro del jardín.

La quinta denuncia cambia la geografía del caso. El niño, que asiste al turno mañana, reveló los hechos por primera vez hace pocos días en la casa de su abuela. Allí, espontáneamente, le contó todo a ella. Sus padres, a partir de lo que él fue describiendo, tomaron la decisión de hacer la denuncia. El relato del menor es detallado: nombró directamente al padre Alejandro Nicola y precisó que, además del sacerdote, había una compañerita de su sala presente durante los episodios.

El estado procesal de esta nueva presentación es aún incierto. La familia efectuó la denuncia, pero el ingreso formal al sistema judicial no aparecía registrado al cierre de esta edición, lo que podría deberse a demoras administrativas o a que el expediente ingresó bajo reserva de confidencialidad. La duda principal gira en torno a qué fiscalía recibirá la causa: si correspondió a la fiscalía de turno al momento de la presentación, deberá ser remitida de todas formas a la Fiscalía Nº 3, que conduce Jorgelina Gómez, donde la Fiscalía General de la Provincia ya unificó las cuatro denuncias anteriores.

Las familias denunciantes aguardan desde hace semanas una definición sobre medidas de prueba que, según advierten, la fiscal Gómez suspendió -tanto testimoniales como pericias pendientes- con el argumento de necesitar tiempo para releer el expediente. "Queremos la imputación de esta persona. Los niños ya lo nombraron y lo señalaron en fotos", expresaron dos madres de los menores afectados.

La madre del último niño afectado se encontraba, al momento del cierre de esta nota, en un estado emocional que dificultó la comunicación con personas vinculadas a la causa. Según pudo saberse, la mujer atravesó momentos de duda incluso antes de concretar la presentación.

El sacerdote señalado como principal sospechoso por las familias es el padre Alejandro Nicola, quien decidió distanciarse del alumnado aunque sigue viviendo en la residencia de la institución. El cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba, avaló la "distancia temporaria" del sacerdote del jardín parroquial. En un breve comunicado oficial, Rossi sostuvo que, en su calidad de arzobispo, "ratifica la decisión sugerida por el Padre Alejandro Nicola a la espera de la definición por parte de la Justicia", y añadió que desea que "lleguemos pronto a la verdad".

Marcharon en Carlos Paz a un año de las denuncias por presuntos abusos en un jardín de infantes

Con la nueva denuncia, el cuadro de presuntas víctimas queda conformado por tres niñas y dos varones, todos alumnos de la sala de 4 años del mismo establecimiento parroquial ubicado en el barrio La Quinta de Villa Carlos Paz. Dos madres se presentaron en representación de varias familias en el Arzobispado de Córdoba, entregaron diversas pruebas y solicitaron el juicio canónico contra el sacerdote acusado.

La investigación judicial continúa abierta sin imputados formales, mientras crece la presión de las familias sobre la Fiscalía Nº 3 para que acelere los plazos y tome medidas concretas contra el sacerdote identificado por los menores.

Piden la destitución del representante legal

Un grupo de madres y padres denunciantes elevó el pasado 2 de junio una presentación formal al Consejo de Administración de la Junta de Acción Educativa Cristiana (JAEC), organismo que agrupa a instituciones educativas de la Iglesia Católica en la provincia. En el escrito, las familias solicitaron la apertura de una investigación institucional sobre la actuación de Luciano Freytes Varela -representante legal, administrador del Centro y diácono permanente de la Iglesia- durante la gestión de la crisis, y pidieron la evaluación de su continuidad en el cargo.

El documento señala que las grabaciones del sistema de videovigilancia del jardín no fueron preservadas y que, cuando la Fiscalía las requirió, ya no estaban disponibles. Según los firmantes, en una reunión de diciembre de 2025 con la comunidad educativa se habría argumentado que no existía obligación de resguardar ese material por tratarse de hechos no probados.

Las dos primeras madres denunciantes también manifestaron públicamente haberse sentido amenazadas con acciones legales por haber compartido con otros padres las situaciones que atravesaban sus hijas, y afirmaron que esas intimidaciones habrían provenido del propio Freytes Varela, quien habría invocado su condición de abogado penalista.

"La suscripta, madre denunciante en una de las causas actualmente unificadas, nunca logró mantener una reunión con el Dr. Luciano Freytes Varela, pese a que se trataba de la persona que concentraba la representación legal y la máxima autoridad administrativa de la institución", reza el texto presentado ante la JAEC.

Fotos en texto: Luis Tórtolo