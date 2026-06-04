El hotel boutique que transforma cada estadía en Córdoba en una experiencia sustentable con árboles nativos

En un escenario donde el turismo de experiencias gana terreno y los viajeros buscan propuestas con impacto positivo, Azur Hotel & Spa presentó una iniciativa que combina hospitalidad, diseño y sustentabilidad para resignificar el acto de hospedarse.

Bajo el concepto de "reservas con propósito", el hotel boutique ubicado en el corazón de la ciudad de Córdoba renombró cada una de sus habitaciones con especies representativas de la flora nativa provincial. Además, por cada reserva concretada, la empresa se compromete a plantar un ejemplar de esa misma especie en una zona específica del territorio cordobés.

De córdoba al mundo: Azur Hotel & Spa, elegido como el mejor hotel de lujo de latinoamérica por los Reve Luxury Awards

La propuesta nace de una lectura del paisaje y la biodiversidad local. Cada sector del hotel fue asociado a una región fitogeográfica de la provincia, generando un recorrido temático que conecta la arquitectura del edificio con el patrimonio natural de Córdoba.

Así, las habitaciones del sector sur evocan la llanura pampeana con nombres como Tala y Sauce; el ala oeste representa al bosque chaqueño a través de especies como Quebracho Blanco, Quebracho Colorado, Mistol, Chañar, Brea y Espinillo; mientras que el sector este se inspira en el bosque espinal, con nombres como Chilcas, Moradillo, Tusca, Palo Amarillo, Algarrobo Blanco, Algarrobo Negro y Molle. La suite principal, por su parte, llevará el nombre de Cina Cina.

Desde Azur explican que la iniciativa busca que cada huésped deje una huella tangible en el destino que visita. De esta manera, la estadía trasciende el alojamiento tradicional para convertirse en una acción concreta de reforestación y cuidado ambiental.

Azur Hotel & Spa: el hotel cordobés que impulsa el turismo sustentable con energía solar

La propuesta se integra a una estrategia más amplia de sustentabilidad que el hotel desarrolla desde hace varios años. Entre sus acciones se destaca la incorporación de energía solar mediante un esquema de generación distribuida virtual, abasteciéndose desde el Loteo Fotovoltaico de Arroyo Cabral, además de políticas de eficiencia energética, gestión responsable de residuos y trabajo conjunto con productores y proveedores locales.

Reconocido por su arquitectura, su propuesta de bienestar y su spa, Azur Hotel & Spa continúa consolidando un modelo de hospitalidad donde el lujo se vincula con la autenticidad, el territorio y el compromiso ambiental, ofreciendo una experiencia que invita a conocer Córdoba desde una perspectiva diferente.