Analizan interpelar a Lorenzatti por el ingreso de Barrelier a la Municipalidad

Desde el bloque del radicalismo en el Concejo Deliberante no descartan la posibilidad de pedir la interpelación de Sergio Lorenzatti, tras conocerse que fue quien firmó la resolución 1553 que permitió el ingreso de Claudio Barrelier, el femicida de Agostina Vega. La resolución se conoció el pasado 21 de mayo de este año, apenas tres días antes del crimen de Agostina.

En ese documento, Barrelier figuraba en un listado de 324 becarios convocados para pasar a la planta transitoria como contratados bajo el artículo 8. La resolución contemplaba el pago de salarios entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre, condicionado a la presentación de documentación obligatoria.

El actual secretario de Administración Pública y Capital Humano de la Municipalidad de Córdoba maneja las finanzas del municipio y tiene a su cargo la negociación con el Suoem. En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), la concejala radical Elisa Cafaratti sostuvo que “no descartamos pedir la interpelación de Lorenzatti”.

Quién controla

Entre los requisitos previstos para el ingreso de los 324 becarios (en la resolución firmada por Lorenzatti), figuraban el apto psicofísico, el certificado de antecedentes penales, el certificado del Registro Nacional de Reincidencia, la constancia de no estar inscripto en el registro de delitos sexuales y la acreditación de no ser deudor alimentario.

Concluyó el velatorio de Agostina Vega en barrio Alta Córdoba, donde familiares y amigos le dieron el último adiós

En ese sentido, desde el municipio, señalaron que Barrelier no había iniciado ese trámite y que la resolución no implicaba un pase automático a planta. Sin embargo, el dato central es que ya integraba el listado de personas encaminadas a un contrato municipal. La concejal Verónica Garade Panetta sostuvo en Cadena 3 que la resolución “lo designa como artículo 8”, es decir, como ingreso a la planta transitoria del municipio.

“Ya era becario y ahora se le da una puerta de ingreso al municipio”, sostuvo. Al ser consultada por los requisitos, precisó que debía presentar los certificados de antecedentes penales, reincidencia, apto físico y constancia de no ser deudor alimentario. El punto más grave aparece en el cruce de información, ya que Barrelier tenía una foja con antecedentes desde 2010, cuando era menor de edad, y otra causa de 2016 por amenazas a un vecino, ambas archivadas.

La Municipalidad dio de baja a Barrelier tras su detención y luego de confirmar que se desempeñaba como becario en el área de Tránsito desde 2021.

El caso, sin embargo, dejó expuestas preguntas que siguen sin respuesta: quién autorizó su ingreso, qué controles se hicieron, por qué no se revisó su situación después de la causa de 2025 y por qué el Estado no cruzó a tiempo información clave que podía haber encendido una alerta antes del femicidio.