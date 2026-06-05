Donald Trump quería un gran show en Washington, pero varios cantantes dijeron 'no' y lo hicieron enojar

Mientras lidia con la guerra en Irán, que sigue entre precarias negociaciones y tensiones con Israel por los ataques en Libano, el presidente Donald Trump anunció este jueves "el mitín más grandioso de la historia" el 24 de junio en Washington, para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Sin embargo, el acto fue pensando inicialmente como un gran show musical, que debió ser cancelado por un motivo tajante: varios de los artistas invitados rechazaron participar, al ver que el evento "no tendría un carácter nacional y patriótico, sino que sería un acto de la campaña republicana".

"En celebración de los 250 años de historia de nuestro país, les ofreceremos, en vivo, ¡el mitin más grandioso de la historia!", escribió Trump en su red Truth Social. Pero en el mismo mensaje agregó "no queremos cantantes sin talento, que los aburran (...), les hemos dicho a todos que se queden en casa".

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"¡Lo único que queremos es que estemos ustedes, yo, unos cuantos oradores y la mejor música que se haya escuchado jamás, la misma música que han estado escuchando durante años!", añadió. Se refería a la participación de "bandas y coros militares estadounidenses, que harán todos sus éxitos favoritos, y ¡además estará un caballero excelente y sumamente digno, conocido como el presidente DONALD J. TRUMP!", señaló el líder republicano en su red Truth Social.

La cantante country Martina McBride, una de las que no quiso actuar en los actos de Trump

Trump ya había dejado su huella disruptiva al organizar un combate de artes marciales mixtas en un ring construido en los jardines de la Casa Blanca para el 14 de junio, fecha en la que cumplirá 80 años.

Pero las celebraciones se han complicado cada vez más. Poco después de que se anunciara su participación en una serie de conciertos en Washington en torno a las fiestas del 4 de julio, varios artistas se retiraron alegando que no estaban de acuerdo con la politización del evento.

Entre ellos se mencionó a la estrella country Martina McBride, Bret Michaels (vocalista de Poison), The Commodores, Morris Day and the Time y Young MC.

The Commodores, otros de los que se habrían negado a actuar en el mitín de Trump

Los conciertos estaban programados para comenzar el 25 de junio como parte de los principales eventos en el National Mall organizados por Freedom 250, una entidad público-privada, obviamente respaldada por Trump.

El elenco restante de músicos, cuyo apogeo ya pasó hace décadas —como Vanilla Ice y C+C Music Factory— desató una avalancha de comentarios sarcásticos en las redes sociales.

Sanciones a Díaz-Canel y la familia Castro

Más noticias desde la Casa Blanca este jueves: se anunciaron sanciones contra el presidente de Cuba y algunos miembros no solo de su familia sino también de la familia Castro.

Así se anunciaron sanciones al hijo y un nieto del expresidente Raúl Castro, quien ya no ocupa un cargo oficial pero sigue siendo una figura clave en la influencia en la isla.

Hubo sanciones a Díaz-Canel, que está en la mira de Trump

En tanto, el presidente Miguel Díaz-Canel, su esposa y su hijastro también se vieron afectados por la última oleada de sanciones estadounidenses, al igual que el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y otras entidades.

Si bien Cuba ha estado bajo un embargo comercial estadounidense desde 1962, el presidente Donald Trump ha intensificado drásticamente la presión en los últimos meses, cortando el suministro de combustible y amenazando con tomar el control de la isla.

La Guerra en Medio Oriente, sin avances

Este jueves Hezbolá, el grupo islamista libanés en guerra con Israel, rechazó el jueves el acuerdo de alto el fuego condicional anunciado la víspera en Washington, y exigió en cambio una tregua integral y la retirada total de las fuerzas israelíes de Líbano.

"El alto el fuego debe ser global", afirmó el jefe del movimiento, Nair Qasem, al exigir que "el enemigo israelí" no tenga "la libertad de matar".

La formación proiraní arrastró a Líbano a la guerra a principios de marzo, al atacar a Israel para vengar al entonces guía supremo de Irán, Alí Jamenei, muerto en los bombardeos israeloestadounidenses del 28 de febrero que desataron una guerra regional.

AFP/HB