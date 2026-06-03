El riesgo nuclear iraní sería mayor ahora que antes de los ataques de Trump

El riesgo de que Irán esté buscando secretamente armas nucleares es mayor hoy que antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus primeros ataques militares contra la República Islámica hace un año, según funcionarios occidentales que citaron nuevos datos distribuidos por el organismo de control atómico de Naciones Unidas.

El Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió a los países miembros sobre nuevos peligros de proliferación nuclear planteados por el gran inventario de uranio de Irán cercano al grado necesario para fabricar una bomba, según un documento restringido visto por Bloomberg. Antes del ataque aéreo de junio de 2025 que dio inicio a una guerra de 12 días, ese material estaba sujeto a inspecciones semanales del OIEA para asegurar que no fuera desviado hacia armas. Ese ya no es el caso.

El informe del OIEA subraya cómo la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán creó nuevos dilemas nucleares que no existían previamente, según dos diplomáticos de alto rango familiarizados con el informe, que pidieron no ser identificados al hablar de datos sensibles. Cuanto más tiempo permanezca el material fuera de las salvaguardias del OIEA, mayores serán los riesgos de que sea desviado para usos no pacíficos, dijeron.

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Ahora, el organismo “no puede sacar ninguna conclusión sobre este material nuclear”, dice el documento restringido de 119 páginas distribuido el mes pasado en Viena. “Esto genera una preocupación por proliferación, ya que este material nuclear, que el organismo no pudo verificar, incluye una gran cantidad de uranio altamente enriquecido”.

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Eliminar las ambiciones nucleares de Irán ha sido el objetivo clave de Trump, y el informe del OIEA llegó mientras los mercados fluctuaban por los esfuerzos vacilantes para alcanzar un acuerdo. La advertencia subrayó que, incluso si se consolida un alto al fuego prolongado, el camino hacia un acuerdo nuclear duradero sigue siendo largo, complicado y vulnerable a rupturas, lo que modera las esperanzas de que la diplomacia estabilice rápidamente los flujos de energía a través del estrecho de Ormuz.

Las inspecciones cayeron más de la mitad el año pasado después de que Irán impusiera nuevas restricciones tras la guerra de 12 días. Los monitores aún no han regresado a sitios dañados en Fordow, Isfahán y Natanz, donde se vieron por última vez 440,9 kilogramos de uranio iraní enriquecido casi al grado necesario para fabricar una bomba y 8.599,6 kilogramos de material menos enriquecido.

Aunque la Casa Blanca sostiene que el programa nuclear de Irán ha sido destruido, ha buscado negociar el acceso al uranio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido alternativamente que el material podría ser exportado desde Irán o vuelto inerte dentro del país bajo supervisión del OIEA.

Pero los funcionarios están preocupados de que el fracaso de la administración estadounidense para involucrar al OIEA en las rondas más recientes de conversaciones pueda crear nuevos riesgos y generar expectativas poco realistas.

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“No somos parte de esta negociación. Participamos hasta la última ronda, que terminó en febrero”, dijo el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, a Al Jazeera en una entrevista el martes. “Algo que no sea verificable conducirá a un mal acuerdo”.

Con una reunión clave de la junta del OIEA prevista para el 8 de junio en la capital austriaca, los mercados observan de cerca cualquier nueva información sobre el programa nuclear de Irán.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán, lo que desató la guerra actual, menos de 24 horas después de que el informe del organismo del 27 de febrero sugiriera actividad cerca de sitios nucleares bombardeados. Los ataques de junio pasado ocurrieron un día después de que la junta del OIEA censurara a Irán por obstaculizar a sus inspectores.