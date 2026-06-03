Libro Beige de la Fed detecta mayores presiones inflacionarias por la guerra en Medio Oriente

La actividad económica de Estados Unidos aumentó a un ritmo entre leve y moderado en la mayoría de las regiones del país durante las últimas semanas, mientras que el empleo mostró pocos o ningún cambio, según informó la Reserva Federal.

La mayoría de los distritos de la Fed informaron una inflación más alta que en el reporte anterior, impulsada principalmente por el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios de la energía, de acuerdo con el Libro Beige publicado el miércoles por el banco central estadounidense.

“Los distritos señalaron que los costos relacionados con la energía derivados del conflicto en Medio Oriente fueron el principal motor de las presiones inflacionarias, con efectos que se extendieron al transporte marítimo, los envases, los alimentos y los fertilizantes”, indicó la Fed.

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El informe se elaboró a partir de información de contactos con empresas recopilada hasta el 27 de mayo por los 12 bancos regionales de la Reserva Federal y fue compilado por la Fed de Kansas City.

El aumento de los precios de la energía desde el inicio de la guerra con Irán ha alimentado las preocupaciones sobre una inflación persistente, llevando a más responsables de política monetaria a sostener que deben mantener abiertas todas las opciones, incluida una posible postura monetaria más restrictiva. Aun así, muchos funcionarios consideran que las tasas de interés se encuentran actualmente en un nivel adecuado.

Inflación, mercado de trabajo y tasas de interés

Según datos publicados la semana pasada por la Oficina de Análisis Económico, el indicador de inflación preferido por la Fed aumentó un 3,8% en los 12 meses que finalizaron en abril, el mayor incremento desde 2023.

Los responsables de la política monetaria recibirán una nueva actualización sobre el mercado laboral con la publicación del informe de empleo prevista para el viernes.

Los inversionistas esperan que la Fed mantenga las tasas de interés inalteradas en la reunión de los días 16 y 17 de junio. Sin embargo, los contratos de futuros sobre fondos federales descuentan plenamente un aumento de 25 puntos básicos para marzo del próximo año.

La reunión de este mes será la primera encabezada por el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.