Las empresas de EEUU suman mayor cantidad de empleos desde enero de 2025

Las empresas de Estados Unidos sumaron en mayo la mayor cantidad de empleos desde enero de 2025, lo que indica que el mercado laboral podría estar ganando impulso pese al aumento de los costos de la energía provocado por la guerra en Irán.

Las nóminas del sector privado aumentaron en 122.000 tras avanzar en 105.000 el mes anterior, según datos de ADP Research publicados el miércoles. La mediana de las estimaciones en una encuesta de Bloomberg a economistas apuntaba a un incremento de 120.000.

Las cifras respaldan la idea de que el mercado laboral podría estar fortaleciéndose tras varios meses de contrataciones irregulares, a medida que aumentan las vacantes y los despidos se mantienen bajos. Si la tendencia se confirma en los datos oficiales del gobierno, podría respaldar un giro hacia apuestas de que la Reserva Federal tiene más probabilidades de elevar la tasa de interés que de reducir los costos de endeudamiento en los próximos meses.

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Los servicios de educación y salud lideraron las alzas, con un aumento de 57.000 empleos, mientras que comercio, transporte y servicios públicos sumaron 36.000 puestos. Los sectores de servicios profesionales y empresariales, ocio y hotelería, y construcción también aumentaron sus plantillas. Empresas de todos los tamaños incorporaron empleos.

“La contratación fue más amplia en mayo de lo que hemos visto en los últimos años”, dijo Nela Richardson, economista jefe de ADP y colaboradora de Bloomberg Television, en un comunicado. “El mercado laboral sigue mostrando un impulso sostenido de cara a la temporada de contratación de verano”.

El informe de ADP, publicado en colaboración con Stanford Digital Economy Lab, también mostró que los trabajadores que cambiaron de empleo registraron un aumento salarial de 6,5% frente al año anterior, lo que marcó una desaceleración respecto del mes previo. El crecimiento salarial de quienes permanecieron en sus puestos se mantuvo sin cambios, en 4,4%.

El informe de empleo del gobierno, previsto para el viernes y que también incluye contrataciones del sector público, debería mostrar que los empleadores de EE.UU. sumaron 85.000 puestos en mayo, lo que marcaría el tramo de tres meses más fuerte de creación de empleo en más de un año.

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De cara al futuro, una pregunta clave es si el conflicto en Medio Oriente, que ya elevó la inflación y llevó la confianza del consumidor a mínimos históricos, comenzará a pesar sobre el mercado laboral a medida que la guerra entra en su cuarto mes.

Muchos responsables de la política monetaria de la Fed, que vuelven a reunirse el 16 y 17 de junio, se han centrado en el impacto de la guerra sobre la inflación, y un número creciente de banqueros centrales ha dicho que el banco central debería señalar que su próximo movimiento de tasas tiene tantas probabilidades de ser un alza como un recorte.

ADP basa sus conclusiones en nóminas que cubren a más de 26 millones de empleados del sector privado de EE.UU.