xAI, empresa de Elon Musk, suspendió la contratación de profesionales destinados a entrenar a su chatbot Grok en una amplia gama de habilidades especializadas, según personas con conocimiento del asunto, en una señal de un posible cambio en la forma en que la firma de inteligencia artificial desarrolla su tecnología.

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Desde comienzos de año, xAI había impulsado la contratación de contadores, expertos en finanzas, científicos e incluso comediantes para enseñar a Grok a mejorar en áreas que van desde impuestos hasta humor, con el objetivo de ampliar el atractivo del chatbot. Ese enfoque difiere del de sus competidores, que normalmente dependen en gran medida de ejércitos de contratistas de firmas externas para entrenar y perfeccionar sus modelos de inteligencia artificial.

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La decisión de xAI de detener la contratación para estos puestos, conocidos internamente como tutores de IA, se debe al menos en parte a preocupaciones de que el departamento de recursos humanos está sobrecargado y con frecuencia no puede procesar nuevos candidatos, dijeron algunas de las personas, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir información privada.

La pausa es temporal y la empresa podría decidir retomar las contrataciones más adelante, dijeron las personas. Sin embargo, la medida sigue a una continua turbulencia dentro del equipo de datos humanos de xAI, que incluye a cientos de tutores de IA en Estados Unidos y otros mercados que trabajan para mejorar las respuestas de Grok en diversos temas.

La empresa de Musk despidió a varios tutores de IA durante el otoño pasado, muchos de ellos generalistas, según algunas de las personas. Posteriormente, xAI buscó incorporar más especialistas para tareas de etiquetado de datos. Otra ronda de despidos tuvo lugar a comienzos de marzo junto con recortes de personal en otros equipos, dijeron las personas.

Los representantes de xAI no respondieron a una solicitud de comentarios.

En los cuatro meses transcurridos desde que xAI se fusionó con SpaceX de Musk, la firma de inteligencia artificial se ha apresurado a reorganizar sus operaciones y fortalecer sus ingresos antes de la esperada salida a bolsa de la empresa espacial este mes. Como parte de ese esfuerzo, xAI ha trabajado para reclutar banqueros y prestamistas de crédito privado con el fin de hacer que Grok sea mejor en estrategia financiera y más atractivo para firmas de Wall Street.

Diego Pasini, un recién graduado de secundaria que lleva un año y medio en xAI, dirige el equipo de datos humanos. Pasini ahora reporta a Matthew Monson, un ejecutivo de Starlink, la unidad de SpaceX, dijeron las personas.

Algunos líderes clave del grupo han abandonado la compañía. Jack Schwaiger, que dirigía los equipos de entrenamiento en medicina, derecho y STEM de xAI, salió de la empresa en abril. Jeffrey Weichsel, responsable del equipo de entrenamiento financiero, también dejó xAI después de más de un año.