Murió el Indio Solari: el comunicado oficial que pide "comprensión" y anuncia una despedida pública

La noticia que durante años parecía imposible de imaginar finalmente se confirmó este jueves. A través de un comunicado oficial difundido por su entorno, se anunció la muerte de Carlos "Indio" Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

El mensaje, firmado por su equipo de trabajo y dirigido a los miles de seguidores que acompañaron su trayectoria durante décadas, comenzó con una frase cargada de dolor: “La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta”.

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De esta manera, el comunicado puso fin a las horas de incertidumbre que se habían multiplicado desde la mañana y confirmó el fallecimiento del artista que marcó a generaciones enteras al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego como solista.

“Nuestro amado Indio —su cuerpo, su manifestación física— ya no está”, expresó el texto, que rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó una ola de mensajes de despedida de músicos, artistas, dirigentes políticos y fanáticos de todo el país.

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En el mismo mensaje, el entorno del cantante pidió respeto y comprensión para atravesar las primeras horas tras la pérdida. “No hay forma de expresar nuestro dolor, no hace falta: es el mismo que sienten ustedes”, señalaron.

Según se informó, la primera despedida será en un ámbito estrictamente familiar. “Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece”, detalló el comunicado.

Sin embargo, también se confirmó que habrá una instancia para que sus seguidores puedan rendirle homenaje. El equipo adelantó que en los próximos días se informará el lugar y la modalidad de una despedida pública, destinada a quienes acompañaron su carrera y construyeron alrededor de su figura uno de los fenómenos culturales más importantes de la Argentina contemporánea.

“En breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también”, indicaron.

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El mensaje concluyó con una referencia directa al vínculo que el músico mantuvo durante décadas con su público. “Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó”, expresaron antes de cerrar con una frase que resume el espíritu de una comunidad marcada por su obra: “Gracias, valientes”.

La muerte del Indio Solari deja un vacío difícil de dimensionar en la cultura argentina. Dueño de una obra que trascendió generaciones y de una convocatoria sin precedentes en el rock nacional, su legado seguirá vivo en canciones que marcaron la historia de millones de personas.

RG