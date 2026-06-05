viernes 05 de junio de 2026
SOCIEDAD
MURIO EL INDIO SOLARI

Las mejores fotos del Indio Solari

Un recorrido en imágenes por la carrera del Indio Solari que murió este viernes a los 77 años.

Indio Solari 05062026
Indio Solari | NA

Carlos Alberto “El Indio” Solari, uno de los referentes del rock en Argentina, murió esta mañana a los 77 años, a causa del mal de Parkinson que padecía desde hace 10 años aproximadamente, tal como indicaron fuentes oficiales.

Según el parte policial la Unidad Fiscal 2 de Ituzaingó se presentó en su hogar para constatar el deceso del artista y, tras informar las averiguaciones por el causante, consideraron que “nada indica o señala” otro motivo además de la enfermedad de base.

Aquí un recorrido con algunas imagenes de este ícono de la cultura popular argentina.

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