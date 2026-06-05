Las mejores fotos del Indio Solari

Carlos Alberto “El Indio” Solari, uno de los referentes del rock en Argentina, murió esta mañana a los 77 años, a causa del mal de Parkinson que padecía desde hace 10 años aproximadamente, tal como indicaron fuentes oficiales.

Según el parte policial la Unidad Fiscal 2 de Ituzaingó se presentó en su hogar para constatar el deceso del artista y, tras informar las averiguaciones por el causante, consideraron que “nada indica o señala” otro motivo además de la enfermedad de base.

Aquí un recorrido con algunas imagenes de este ícono de la cultura popular argentina.