Tras la muerte de José Sanfilippo y Chunchuna Villafañe, solo queda Marilina Ross de los famosos que acompañaron a Perón en el vuelo de 1972

Tras las muertes este viernes de José Francisco Sanfilippo y Chunchuna Villafañe, solo queda Marilina Ross de los tripulantes famosos que acompañaron al general Juan Domingo Perón en el vuelo chárter que le permitió regresar a la Argentina el 17 de noviembre de 1972, tras 17 años de exilio.

Juan Domingo Perón junto a Isabelita, su tercera esposa, que lo acompañó en su regreso a la Argentina

Ese retorno comenzó el 13 de noviembre, cuando Héctor Cámpora y Juan Manuel Abal Medina fueron a la Casa Rosada para informar los detalles del vuelo que traería a la delegación que acompañaría a Perón. Ese contingente estaba compuesto por referentes políticos como Antonio Cafiero y Carlos Menem; sindicalistas como Lorenzo Miguel y José Rodríguez; y figuras del mundo del espectáculo y la cultura como el director Leonardo Favio y el poeta José María Castiñeira de Dios.

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Mientras en la Argentina se organizaban los últimos detalles para su llegada, Perón viajó de España a Italia, donde se reunió con el secretario del Consejo para Asuntos Públicos del Vaticano, monseñor Agostino Casaroli.

El 15 de noviembre, el máximo líder del justicialismo envió un mensaje a sus seguidores, pidiéndoles que se mantengan “dentro del mayor orden y tranquilidad”.

El avión DC-8 de Alitalia partió de Roma a las 20:25 del 16 de noviembre, casualmente en el mismo horario en que había fallecido Evita el 26 de julio de 1952. “Es casualidad, más que ninguna cosa. La recordamos en ese momento y, quizás en homenaje a ella, partimos en ese momento”, le confesó Perón al periodista español Manuel García Alcalá.

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“No se trata de una reunión pública, sino de un hecho natural y espontáneo que concierne a Perón, a sus amigos y simpatizantes”, contestó Abal Medina cuando le preguntaron por la masiva movilización que se esperaba para recibir al creador del justicialismo.

Juan Domingo Perón con Evita, su segunda esposa

La llegada de Perón a la Argentina

Poco después de las 11 del 17 de noviembre de 1972, la pista del aeropuerto vio la llegada del vuelo 3584 de Alitalia. Al bajar del avión, Perón se encontró con el dirigente sindical José Ignacio Rucci, que lo esperaba con un inmenso paraguas abierto para protegerlo de la lluvia. Un fotógrafo capturó la imagen del líder obrero intentando cubrir a un hombre que era, por lo menos, veinte centímetros más alto que él.

Juan Domiingo Perón

El general fue llevado hasta el Hotel Internacional de Ezeiza. La madrugada del sábado 18, dejó el lugar junto a su comitiva para dirigirse hacia la casona de Gaspar Campos, que el PJ había comprado para él. .Al llegar allí, le habló a las personas que lo esperaban: “Les agradezco profundamente la amabilidad que tienen de venir hasta acá para darme una inmensa satisfacción”.