Cultura, negocios y fútbol: la inesperada alianza entre la icónica revista de skate Thrasher y la Selección argentina

Tony Vitello, propietario de Thrasher, la revista más importante de la cultura skate, explicó el vínculo entre su magazine, el fútbol argentino y la Selección nacional que terminó en un gran proyecto artístico-comercial. El hijo de Fausto Vitello, quien dio inicio al negocio familiar -que incluye la marca Independent Trucks-, recordó que su papá nació en Buenos Aires y emigró a Estados Unidos a los 9 años, pero “siempre mantuvo la conexión con su país”.

En la entrevista que concedió a Futcon, el empresario agregó: “Yo crecí jugando al fútbol. Apenas Argentina ganó el Mundial de Qatar pensé: ‘Tenemos que hacer algo con la Selección’”. Esa idea terminó generando una colección junto a Adidas Skateboarding y la AFA.

Lionel Messi y el skate Mark Gonzales

Vitello afirmó que él siempre fue un gran amante del fútbol: “Soy de Racing como mi abuelo, y de chico siempre mirábamos a la Selección. Batistuta era mi obsesión”. Además, reveló que patinaba usando camisetas de clubes de fútbol cuando eso era algo muy poco común.

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Y agregó: “El skate no se hizo popular por los trucos, sino por su impacto cultural”. Según su punto de vista, el fútbol moderno comenzó a asumir esa misma visión creativa y, al mismo tiempo, social que caracterizó al skateboarding.

La nueva colección consta de 9 piezas, entre calzado y ropa, entre las cuales destacan una camiseta inspirada en el equipo argentino del Mundial 1994 y el nuevo modelo de zapatilla Glenburn. También cuenta con buzos, pantalones chinos, camisetas y accesorios que incluyen referencias a la AFA y a Thrasher.

La nueva colección

Mundial 2026: Scaloni reservó a cuatro futbolistas por si hay bajas de urgencia antes del debut

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina de fútbol, le anunció a Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán, Máximo Perrone y Emiliano Buendía que serán reservados por si algún futbolista, de los 26 convocados para el Mundial 2026, se lesiona antes del debut. En ese caso, serían llamados de urgencia para sumarse a la delegación.

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Según la Agencia Noticias Argentinas, estos cuatro jugadores formaron parte de la lista de 55 figuras presentada en abril, pero quedaron fuera en el último recorte.

Lionel Scaloni

Según las reglamentaciones vigentes de la FIFA, las selecciones pueden hacer cambios de último momento respecto de deportistas convocados al certamen, pero solo hasta la jornada previa al comienzo de la Copa del Mundo.