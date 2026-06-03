Qué pasa con los impuestos cuando un futbolista vuelve al país: el caso Otamendi y las claves de la renta mundial

La llegada de Nicolás Otamendi a River Plate no sólo representa uno de los movimientos más importantes del mercado de pases, sino que también permite observar cómo funciona el sistema tributario que alcanza a los futbolistas argentinos que regresan al país después de desarrollar gran parte de su carrera en el exterior. La residencia fiscal, el criterio de renta mundial y el tratamiento de los bienes e inversiones acumulados fuera de Argentina aparecen como aspectos centrales para quienes vuelven a jugar en clubes locales.

Oficial: Nicolás Otamendi firmó el contrato y es nuevo jugador de River Plate

El defensor firmó oficialmente su contrato con River el 29 de mayo y regresará al fútbol argentino quince años después de su salida de Vélez Sarsfield. Convocado para la Copa Mundial 2026, el jugador volverá al país tras una extensa trayectoria internacional desarrollada principalmente en Europa.

Según explicó Daniel Ricardo García, abogado, magíster en Derecho Tributario y director de LexTax Advisory, el retorno de un futbolista argentino implica un importante desafío de planificación fiscal y patrimonial.

"El principal cambio es que al regresar a Argentina y recuperar la residencia fiscal local, el jugador deja de tributar únicamente por determinadas rentas de fuente argentina y pasa a quedar alcanzado por el criterio de renta mundial", señaló García.

Esto implica que el país puede gravar no solo los ingresos que perciba del nuevo club, sino también determinadas rentas e inversiones que mantenga en el exterior.

Residencia fiscal y patrimonio acumulado

De acuerdo con García, uno de los aspectos más sensibles para los futbolistas que regresan al país es el patrimonio acumulado durante años de carrera internacional. El especialista indicó que muchos deportistas poseen inmuebles, cuentas bancarias, carteras de inversión, participaciones societarias o estructuras vinculadas a la explotación de derechos de imagen en distintas jurisdicciones.

Las primeras palabras de Nicolás Otamendi como jugador de River Plate

En la misma línea, la tributarista Elisabet Piacentini, coordinadora de la Comisión Pyme del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA, explicó que si un argentino que reside en el exterior vuelve al país y permanece más de seis meses, pasa a ser considerado residente fiscal pleno.

"Debe tributar impuesto a las ganancias y bienes personales no solo por lo que genere en el país, sino también por todo lo que posee y produce en el exterior", afirmó Piacentini. Según la especialista, esta situación puede representar una carga impositiva mayor para quienes desarrollaron su carrera fuera de Argentina durante varios años.

Entre los principales tributos que pueden alcanzar a un jugador residente en Argentina, García mencionó el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto sobre los Bienes Personales, los regímenes de información e intercambio internacional de datos financieros y determinados tributos provinciales o municipales según cada caso.

Además, destacó que en los deportistas de elite adquieren especial relevancia los ingresos provenientes de derechos de imagen, contratos publicitarios, sponsoreos y la explotación comercial de la marca personal, que en muchos casos pueden representar montos similares o incluso superiores a los percibidos por la actividad deportiva.

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Qué ocurre según el país desde el que regresa el futbolista

Respecto de si existen diferencias entre regresar desde Portugal (Nicolás Otamendi y/o Ángel Di Maria), Italia (Leandro Paredes), Suiza (Juan Gauto) u otros destinos, García sostuvo que una vez recuperada la residencia fiscal argentina la regla general es similar para todos los casos, ya que pasa a aplicarse la tributación sobre rentas y patrimonio mundial.

No obstante, señaló que el país de procedencia puede influir en cuestiones relevantes como la existencia de convenios para evitar la doble imposición, el tratamiento fiscal de inversiones mantenidas en el exterior, la tributación previa de determinados ingresos, las estructuras utilizadas para administrar derechos de imagen y la posibilidad de computar impuestos abonados en otras jurisdicciones.

Piacentini coincidió en que el elemento determinante no es el país desde el que regresa el jugador sino la recuperación de la residencia fiscal argentina. "El sistema de renta de Argentina tiene el concepto de renta mundial", explicó, y agregó que un contribuyente residente debe declarar en el país los bienes y ganancias que posea en cualquier parte del mundo.

La diferencia con los futbolistas extranjeros

El escenario cambia para los jugadores extranjeros que llegan al fútbol argentino desde Europa u otros mercados internacionales, tales como Ander Herrera con Boca o Iker Muniain en San Lorenzo. Según Piacentini, existe un régimen especial contemplado en el artículo 123 inciso c de la Ley de Impuesto a las Ganancias para personas de nacionalidad extranjera cuya permanencia en Argentina por razones laborales no supere los cinco años.

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La especialista explicó que estos deportistas pueden mantener durante ese período su condición de no residentes a efectos fiscales. En consecuencia, pagan impuestos en Argentina únicamente por los ingresos obtenidos en el país, mientras que las rentas, bienes o contratos de publicidad generados en el exterior quedan fuera del alcance de ARCA.

Por último, el caso de futbolistas argentinos como Nicolás Otamendi presenta diferencias sustanciales respecto del tratamiento que reciben los jugadores extranjeros que llegan temporalmente a clubes locales.

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