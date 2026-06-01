La recaudación tributaria creció 35,6% impulsada por Ganancias

La recaudación tributaria de mayo alcanzó los $ 21.513.588 millones, con una variación interanual de 35,6%, de acuerdo con lo informado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este incremento se ubica por encima de la inflación del 33,6%.

La Agencia destacó que este mes venció el saldo de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias Sociedades con cierre diciembre (el más importante del año) correspondiente al período fiscal 2025.

En este sentido "incidió positivamente la baja base de comparación, debido al menor saldo a ingresar en el año anterior. Esto se debió principalmente a los altos anticipos determinados en base al período fiscal 2023 producto del fuerte crecimiento que había tenido la actividad financiera en ese período fiscal".

Subir el Monotributo y que más empleados paguen Ganancias: los cambios que el FMI le pidió a Argentina para que recaude más

Por otra parte, se incrementó la cantidad de presentaciones por los incentivos generados por las modificaciones establecidas en la Ley 27.799, que dispuso cambios en el Régimen Penal Tributario y en la Ley de Procedimiento Fiscal, dentro de los cuales se encuentran el incremento de los pisos para inicio de acciones penales, el aumento de multas por infracciones formales y la disminución de períodos de prescripción para contribuyentes cumplidores de 5 a 3 años.

Según ARCA, la recaudación continúa estando afectada negativamente por los menores ingresos vinculados al comercio exterior, debido principalmente a "la desaceleración de las importaciones, por la alta base de comparación a causa del fuerte crecimiento que tuvieron en el año anterior y la reducción de las alícuotas de derechos de exportación, especialmente para soja, trigo y maíz, en relación a las vigentes en mayo 2025".

Este mes venció el saldo de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias Sociedades con cierre diciembre (el más importante del año) correspondiente al período fiscal 2025.

- Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 67,9%, recaudando $8.023.477 millones. En el Impuesto a los Débitos y Créditos se alcanzaron $1.447.457 millones, con un incremento interanual de 28,5%.

Impacto negativo en IVA

- Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $ 5.380.374 millones y tuvo una variación interanual de 22,6%. El IVA Impositivo aumentó 29,3%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo una variación de 8,5%.

- El IVA Impositivo creció un 29,3%, afectado negativamente por un mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago, mayores devoluciones a exportadores (y al Régimen de Comercialización de Granos) y el uso de saldos a favor por parte de los contribuyentes.

- El IVA Aduanero avanzó apenas un 8,5% debido a la desaceleración de las importaciones frente a la alta base de comparación del año anterior y el hecho de haber contado con un día hábil menos. El único factor positivo en este segmento fue el incremento del tipo de cambio.

- Los ingresos por Seguridad Social aumentaron 27,3%, alcanzando $ 4.613.376 millones. En Derechos de Exportación se obtuvieron $ 567.117 millones con una variación interanual negativa de -18,3%.

- Por Derechos de Importación y otros, ingresaron $489.413 millones con una variación interanual de 5,2%. En Bienes Personales, se alcanzaron $77.898 millones con una variación interanual de 95,5%.

LM