Paredes tiene una lesión muscular y le suma otra preocupación a Scaloni

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, sumó una nueva preocupación luego de que se confirme que el mediocampista Leandro Paredes sufrió una lesión muscular durante el partido entre Boca y la Universidad Católica, el jueves pasado, en la Bombonera.

Según se filtró ayer en varios medios, el capitán y figura de Boca tendría –de mínima– una distensión en el isquiotibial que le impedirá disputar los amistosos ante Honduras e Islandia en la previa del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio. La lesión podría ser un desgarro en esa zona, lo cual agravaría el cuadro de situación: una distensión podría llevar 15 días de recuperación, y un desgarro al menos 21.

Paredes viene de completar los 90 minutos del partido en el que Boca cayó como local frente a la Universidad Católica de Chile y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esta noticia representa un duro golpe para Scaloni, ya que el mediocampista se suma a la extensa lista de jugadores que llegan tocados a la cita mundialista, como por ejemplo los defensores Lisandro Martínez y Cristian Romero, el mediocampista ofensivo Nicolás González y el astro Lionel Messi, entre otros.

Paredes es una pieza clave en la Selección argentina, debido a que suele ser titular y cuando no le toca estar entre los 11 iniciales generalmente es de los primeros en ingresar desde el banco de suplentes. Durante el Mundial de Qatar, de hecho, era el jugador número 12: casi siempre el entrenador lo ponía como el primer cambio del equipo.

Si bien Paredes aparece en la lista de 26 convocados, no hay que descartar la posibilidad de que Scaloni finalmente decida quitarlo de la lista para darle prioridad a otro jugador que llegue en mejores condiciones físicas. Aunque pareciera extraño, el entrenador ya dio muestras de eso en el anterior Mundial y en la previa de éste, con por ejemplo la exclusión de Marcos Acuña y de Germán Pezzella de la lista que viajará al torneo de Norteamérica. Por el momento, a pesar de esta lesión confirmada, Scaloni le reservaría el lugar a Paredes, aunque probablemente no esté en condiciones de jugar en el debut mundialista ante Argelia, el 16 de junio.

Actualmente, a la enfermería de la Selección la integran los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, quienes continúan bajo estricta observación médica debido a sendos desgarros; Messi, con una sobrecarga muscular en Inter Miami; el “Cuti” Romero, Emiliano Martínez (fractura en el dedo anular de la mano derecha), Nicolás González y Nico Paz, quien generó algo de alivio tras reincorporarse al banco del Como italiano. Cabe recordar que la Albiceleste ya sufrió las bajas definitivas de Juan Foyth (tendón de Aquiles) y de la revelación Joaquín Panichelli (rotura de cruzados).