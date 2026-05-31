Marcelo Culotta es el nuevo presidente de San Lorenzo

El candidato de la Agrupación Orden y Progreso Sanlorencista, Marcelo Culotta, ganó las elecciones extraordinarias de San Lorenzo y se convertirá, desde el martes, en el nuevo presidente del club de Boedo. Tendrá en el horizonte un mandato corto, hasta diciembre de 2027, y la difícil tarea de pacificar a una institución que vive una crisis económica, política e institucional desde hace muchos años.

En los comicios llevados a cabo en el estadio Pedro Bidegain –no se organizaron, como en las últimas veces, en la sede de Avenida La Plata–, Culotta obtuvo el 29,82% (4110 votos), seguido por Sergio Costantino, actual presidente interino y candidato de San Lorenzo en Marcha, quien cosechó 23,83% (3284 votos); y César Francis, de Volver a San Lorenzo. que terminó tercero con 23,57% (3249 votos). Muy por detrás se ubicaron Manuel Agote, de Movete Boedo Movete (18,22%) y Nicolás Papasso, por Nueva Generación (4,32%).

Los socios del Ciclón votaron ayer en el Gasómetro en una elección extraordinaria convocada para renovar la Comisión Directiva y completar el mandato que originalmente llegaba hasta el 23 de diciembre de 2027, pero que fue interrumpido por la acefalía y la crisis institucional que originó Marcelo Moretti, ganador en 2023 y expulsado este año tras el escandaloso video que se filtró el año pasado, en que se metía un fajo de dólares en el bolsillo de su saco en un presunto acto de corrupción (que nunca se terminó de comprobar en la Justicia).

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La jornada electoral se desarrolló con normalidad. Hubo una importante participación, aunque estuvo lejos del récord de diciembre de 2023, en que votaron 16.358 personas. Ayer, en el Gasómetro, casi 14 mil socios emitieron su sufragio. La votación comenzó por la mañana y se extendió hasta las 18.15 debido a la concurrencia registrada sobre el final del horario dispuesto.

El triunfo de Culotta, que había salido segundo en 2023 con 28,59%, marca un fuerte cambio político en San Lorenzo, acechado desde hace años por una división interna y mandatos electorales que no se cumplen como estaban estipulados.

A Culotta lo acompañará en la fórmula como vicepresidente 1º Juan Manuel Campos, un empresario del rubro siderúrgico. Además, estará rodeado por dirigentes de otros espacios que conformaron este frente electoral, como Ariel Dean, Hernán Etman, Guillermo Mangone y Oscar Alejandro Moreira.