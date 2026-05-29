El "gurú" que acertó tres campeones seguidos reveló quién ganará la Copa del Mundo

El inicio de la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y, con el torneo programado para arrancar este 11 de junio, la fiebre de las apuestas y los pronósticos ya se hace sentir. Aun así, hay una voz en particular que capta la atención del planeta fútbol: la de Michael Bruno, el místico brasileño que se ganó el estatus de "gurú" tras completar un triplete extraordinario al predecir con exactitud los títulos de España en 2010, Alemania en 2014 y Francia en 2018.

Su racha histórica solo se vio interrumpida en Qatar 2022 por la épica consagración de la Selección Argentina de Lionel Messi, en una agónica tanda de penales que dejó a su candidata, Francia, a las puertas del bicampeonato.

Ahora, Bruno volvió a hablar y su predicción sacude el tablero de los favoritos.

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Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022 , su tercer título mundialista en la historia

En un momento en el que los flujos de apuestas y el clamor popular se inclinan mayoritariamente por potencias consolidadas como Francia, España, Inglaterra, Brasil y la defensora del título, Argentina, el vidente brasileño decidió apostar por un destino inédito para el trofeo más preciado.

Según sus declaraciones exclusivas a Globo Esporte, Bruno fue tajante: "Desde 2022 vengo anunciando al próximo equipo campeón. Desde entonces, sostengo firmemente que Portugal será el campeón del mundo".

Ahora bien, de cumplirse el vaticinio, el seleccionado dirigido por Roberto Martínez alcanzaría la primera Copa del Mundo de su historia. Este torneo representa, además, la última función mundialista para Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el cinco veces ganador del Balón de Oro buscará desesperadamente nivelar la balanza histórica con Lionel Messi, quien tocó el cielo con las manos en Qatar hace cuatro años.

Ronaldo confirmó en noviembre de 2025 que el Mundial 2026 será definitivamente su último en la competición

Mundial 2026: Brasil arrancó las prácticas sin Neymar

El camino de los lusos comenzará el 17 de junio ante la República Democrática del Congo, en un Grupo que compartirán también con Uzbekistán y Colombia, antes de un potencial cruce de eliminación directa contra Inglaterra.

Malas noticias para Argentina

El pronóstico del gurú no es igual de alentador para las potencias sudamericanas. Según sus visiones, el camino de la Scaloneta sufrirá un freno abrupto, quedando eliminada en la instancia de cuartos de final.

Sin embargo, por el lado de Brasil, su país natal, Bruno augura que no lograrán superar las semifinales, apuntando directamente a la situación de su principal estrella: “No creo que Neymar esté al 100% en condiciones de jugar en este Mundial", advirtió el vidente. "Si vuelve a jugar, la selección nacional quedará eliminada antes de las semifinales porque el equipo volverá a girar en torno a él, repitiendo el mismo error táctico cometido en 2022”.

Neymar ha jugado 3 Mundiales con Brasil (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022)

MV