Quiniela de hoy Jueves 4 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organized y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 4 de junio

A la cabeza: 5778

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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5778 4409 7423 9242 3774 6738 3189 6517 9151 6451 9342 5004 3749 3338 6425 4919 7921 4172 3054 6020

Resultados Quiniela Primera Nacional del 4 de junio

A la cabeza: 7587

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7587 5463 2615 5004 0754 8665 9788 0207 1233 3140 6510 9684 9635 1585 6620 1072 1508 6852 7980 8626

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 4 de junio

A la cabeza: 3836

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3836 2837 5374 4305 7981 5927 4434 3128 3979 9172 3621 8357 7832 9828 0277 7487 2926 3572 4952 7529

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 4 de junio

A la cabeza: 3566

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3566 9139 2139 1226 1989 5064 4963 7488 8369 2694 4666 9318 7076 0823 1140 3395 5148 4493 6855 7078

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 4 de junio

A la cabeza: 6275

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6275 9291 7757 1224 5703 0287 7188 2414 4828 6723 3845 2538 8640 0772 1523 7621 1991 5721 2766 3854

Resultados de la Quiniela del 4 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 2378

La Primera: 5885

Matutina: 4920

Vespertina: 1653

Nocturna: 8104

Resultados Santa Fe

La Previa: 1405

La Primera: 0762

Matutina: 6541

Vespertina: 9832

Nocturna: 3341

Resultados Entre Ríos

La Previa: 4712

La Primera: 9028

Matutina: 3115

Vespertina: 0864

Nocturna: 5792

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: