viernes 05 de junio de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy Jueves 4 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, Jueves 4 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organized y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 4 de junio

  • A la cabeza: 5778

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 5778

  2. 4409

  3. 7423

  4. 9242

  5. 3774

  6. 6738

  7. 3189

  8. 6517

  9. 9151

  10. 6451

  11. 9342

  12. 5004

  13. 3749

  14. 3338

  15. 6425

  16. 4919

  17. 7921

  18. 4172

  19. 3054

  20. 6020

Resultados Quiniela Primera Nacional del 4 de junio

  • A la cabeza: 7587

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7587

  2. 5463

  3. 2615

  4. 5004

  5. 0754

  6. 8665

  7. 9788

  8. 0207

  9. 1233

  10. 3140

  11. 6510

  12. 9684

  13. 9635

  14. 1585

  15. 6620

  16. 1072

  17. 1508

  18. 6852

  19. 7980

  20. 8626

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 4 de junio

  • A la cabeza: 3836

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3836

  2. 2837

  3. 5374

  4. 4305

  5. 7981

  6. 5927

  7. 4434

  8. 3128

  9. 3979

  10. 9172

  11. 3621

  12. 8357

  13. 7832

  14. 9828

  15. 0277

  16. 7487

  17. 2926

  18. 3572

  19. 4952

  20. 7529

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 4 de junio

  • A la cabeza: 3566

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3566

  2. 9139

  3. 2139

  4. 1226

  5. 1989

  6. 5064

  7. 4963

  8. 7488

  9. 8369

  10. 2694

  11. 4666

  12. 9318

  13. 7076

  14. 0823

  15. 1140

  16. 3395

  17. 5148

  18. 4493

  19. 6855

  20. 7078

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 4 de junio

  • A la cabeza: 6275

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6275

  2. 9291

  3. 7757

  4. 1224

  5. 5703

  6. 0287

  7. 7188

  8. 2414

  9. 4828

  10. 6723

  11. 3845

  12. 2538

  13. 8640

  14. 0772

  15. 1523

  16. 7621

  17. 1991

  18. 5721

  19. 2766

  20. 3854

Resultados de la Quiniela del 4 de junio por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 2378

  • La Primera: 5885

  • Matutina: 4920

  • Vespertina: 1653

  • Nocturna: 8104

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 1405

  • La Primera: 0762

  • Matutina: 6541

  • Vespertina: 9832

  • Nocturna: 3341

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 4712

  • La Primera: 9028

  • Matutina: 3115

  • Vespertina: 0864

  • Nocturna: 5792

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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