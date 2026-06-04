Quiniela de hoy Jueves 4 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organized y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 4 de junio
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A la cabeza: 5778
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5778
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4409
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7423
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9242
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3774
-
6738
-
3189
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6517
-
9151
-
6451
-
9342
-
5004
-
3749
-
3338
-
6425
-
4919
-
7921
-
4172
-
3054
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6020
Resultados Quiniela Primera Nacional del 4 de junio
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A la cabeza: 7587
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7587
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5463
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2615
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5004
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0754
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8665
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9788
-
0207
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1233
-
3140
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6510
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9684
-
9635
-
1585
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6620
-
1072
-
1508
-
6852
-
7980
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8626
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 4 de junio
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A la cabeza: 3836
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3836
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2837
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5374
-
4305
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7981
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5927
-
4434
-
3128
-
3979
-
9172
-
3621
-
8357
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7832
-
9828
-
0277
-
7487
-
2926
-
3572
-
4952
-
7529
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 4 de junio
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A la cabeza: 3566
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3566
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9139
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2139
-
1226
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1989
-
5064
-
4963
-
7488
-
8369
-
2694
-
4666
-
9318
-
7076
-
0823
-
1140
-
3395
-
5148
-
4493
-
6855
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7078
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 4 de junio
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A la cabeza: 6275
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6275
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9291
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7757
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1224
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5703
-
0287
-
7188
-
2414
-
4828
-
6723
-
3845
-
2538
-
8640
-
0772
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1523
-
7621
-
1991
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5721
-
2766
-
3854
Resultados de la Quiniela del 4 de junio por provincia
Resultados Córdoba
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La Previa: 2378
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La Primera: 5885
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Matutina: 4920
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Vespertina: 1653
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Nocturna: 8104
Resultados Santa Fe
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La Previa: 1405
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La Primera: 0762
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Matutina: 6541
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Vespertina: 9832
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Nocturna: 3341
Resultados Entre Ríos
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La Previa: 4712
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La Primera: 9028
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Matutina: 3115
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Vespertina: 0864
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Nocturna: 5792
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
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La Previa: 10:15 hs.
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La Primera: 12:00 hs.
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La Matutina: 15:00 hs.
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La Vespertina: 18:00 hs.
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La Nocturna: 21:00 hs.