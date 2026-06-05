Murió el Indio Solari y sus fans recuerdan su histórico y último concierto en vivo en Olavarría

El pasado 11 de marzo se cumplió un nuevo aniversario de una histórica jornada que terminó por constituirse como el último concierto en vivo de Carlos “Indio” Solari, en la localidad bonaerense de Olavarría que marcó el cierre definitivo de las multitudinarias peregrinaciones conocidas como “las misas ricoteras”.

El músico falleció este viernes a los 77 años y aquella noche, cientos de miles de fanáticos provenientes de todos los puntos cardinales del país se congregaron en el predio rural La Colmena con la certeza compartida de estar siendo testigos presenciales de un hecho que quedaría grabado en las páginas doradas del archivo artístico nacional.

Murió el Indio Solari a los 77 años



El punto de quiebre de la velada llegó con el ritual del apagón general. Con las luces del predio completamente extintas, una introducción instrumental comenzó a sonar a través de las imponentes torres de sonido, elevando la emotividad de la masa a flor de piel.

La cuenta regresiva en Olavarría culminó de manera enérgica cuando el Indio Solari y su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, irrumpieron en escena para dar inicio al repertorio con los acordes de “Barba Azul vs El amor letal”, un clásico de la etapa de Patricio Rey que desató el delirio de la multitud.

Aquel puntapié inicial marcó el rumbo de una jornada extenuante que, con el correr de los años, se consolidó como el último registro vivo de una de las figuras más influyentes y convocantes de la cultura contemporánea argentina.

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