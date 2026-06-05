Este viernes 5 de junio, la noticia del fallecimiento de Indio Solari sacudió a la música y a la cultura argentina. Figura central del rock nacional y referente de varias generaciones, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió a los 77 años, dejando una obra que trascendió lo musical para convertirse en un fenómeno social y cultural de alcance masivo.

Solari falleció en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Según se informó, se realizará la autopsia correspondiente por protocolo para establecer con precisión el causal de muerte. Su última aparición pública había sido en enero, cuando envió un mensaje al recibir el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

De perfil históricamente esquivo a los medios tradicionales, el Indio construyó una mística basada en el silencio, la distancia y una relación directa con su público a través de su obra. Esa decisión, sostenida durante décadas, reforzó su condición de artista enigmático y amplificó el impacto simbólico de cada una de sus apariciones públicas.

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De qué murió el Indio Solari: cómo la enfermedad afectó su carrera y su retiro de los recitales

El final de su vida encontró a Solari lejos de los escenarios, pero no alejado de la creación. Sus últimos años estuvieron marcados por una intensa actividad artística, una reclusión residencial estricta y una reconversión tecnológica que le permitió seguir produciendo música, imágenes y discursos desde el aislamiento.

Del retiro de los escenarios a la reclusión en Parque Leloir

La última etapa pública de Solari estuvo atravesada por el avance del Parkinson, enfermedad que confirmó en marzo de 2016 durante un recital en Tandil. Ante miles de personas, el músico dijo entonces: “el Parkinson me anda pisando los talones”. Esa frase marcó un punto de inflexión en su vínculo con los escenarios.

El avance del Parkinson impactó de lleno en su rutina y en su capacidad física para sostener presentaciones en vivo. Un año más tarde, el 11 de marzo de 2017, ofreció su último recital presencial en Olavarría, ante una multitud estimada en 300.000 personas. Ese show marcó, de hecho, el cierre involuntario de su etapa sobre los escenarios.

Su última presentación en vivo fue en el mítico recital de Olavarría, frente a 300.000 personas.

Con el diagnóstico ya asumido, Solari inició un repliegue logístico que transformó radicalmente su forma de trabajar. La pérdida progresiva de la motricidad fina y la estabilidad física lo llevaron a una reclusión residencial estricta en su casa de Parque Leloir, en el oeste del Gran Buenos Aires.

Sin embargo, ese aislamiento no significó un retiro creativo. Por el contrario, el músico convirtió su residencia en un verdadero centro de producción artística, desde el cual continuó produciendo música, arte visual y textos, adaptando su método de trabajo a las limitaciones físicas que imponía su enfermedad.

En 2020, en plena pandemia, el Indio sorprendió al público al participar de un concierto virtual con técnicas holográficas, anticipando un modelo de presencia digital que marcaría el cierre de su ciclo escénico. Finalmente, en febrero de 2023, confirmó en una entrevista su retiro definitivo de las presentaciones en vivo debido al deterioro de su estado de salud.

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Luzbola, el búnker creativo y el trabajo a distancia con Los Fundamentalistas

El corazón de esa reconversión fue Luzbola, el estudio de grabación privado montado dentro de su propiedad. Concebido originalmente bajo parámetros analógicos, el espacio fue adaptado con tecnología de última generación para permitirle seguir trabajando pese a las limitaciones motrices.

Equipado con consolas profesionales, sistemas digitales de grabación y software de edición avanzada, Luzbola funcionó como un verdadero laboratorio creativo. Allí, Solari grabó voces, compuso maquetas y produjo material que luego se terminaba de ensamblar a distancia.

El método de trabajo con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado también cambió. Los ensayos presenciales fueron reemplazados por el intercambio digital de archivos, con músicos grabando sus partes desde distintos estudios y enviando el material para su posterior mezcla.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado siguieron llenando estadios junto a la presencia musical y audiovisual del Indio.

Este sistema permitió que la banda continuara tocando en vivo sin la presencia física del Indio. Los Fundamentalistas llenaron estadios en distintas ciudades del país y realizaron giras internacionales mientras su líder permanecía en Parque Leloir.

Para suplir su ausencia, la producción incorporó recursos audiovisuales como pantallas LED de alta definición y proyecciones sincronizadas. En algunas canciones, Solari apareció en formato de holograma o a través de registros filmados especialmente para los shows.

La reconversión de la carrera del Indio en sus últimos años

En paralelo al trabajo con Los Fundamentalistas, Solari desarrolló una faceta aún más experimental bajo el alias El Mister y los Marsupiales Extintos. Ese proyecto le permitió explorar terrenos electrónicos, industriales y abstractos, lejos del formato clásico del rock.

Las mejores fotos del Indio Solari

Desde 2022, publicó una serie de sencillos distribuidos directamente en plataformas como Spotify y YouTube. Canciones como “Confort de tonto”, “El tío Alberto en el Día de la Bicicleta” o “Ken Kesey (Scherzo)” mostraron un giro sonoro marcado por loops, sintetizadores y climas distópicos.

La producción visual también formó parte de esta etapa. Formado en Bellas Artes, el Indio trasladó su trabajo plástico al plano digital, creando ilustraciones con tabletas gráficas que funcionaron como arte de tapa de sus lanzamientos.

El repliegue residencial coincidió además con una apertura inesperada en redes sociales. A fines de 2019, Solari inauguró sus cuentas oficiales de Instagram y YouTube, desde donde comenzó a comunicarse de manera directa con sus seguidores.

En redes, el Indio compartía recuerdos, posteos de los Fundamentalistas y breves escenas de su vida en Parque Leloir con su estudio Luzbola.

Además, el manejo de esas redes no fue delegado. Con asistencia de su entorno más cercano, el propio Indio escribió mensajes, respondió comentarios y utilizó esos canales para opinar sobre política, recomendar lecturas o agradecer homenajes, rompiendo con décadas de distancia respecto de los medios masivos.

Lejos de ocultar su enfermedad, Solari habló en distintas intervenciones sobre los efectos del Parkinson en su vida cotidiana. En una de ellas, explicó con crudeza el vínculo entre el dolor y la creación: “La música es el único momento donde el dolor cesa”.

En esta etapa final también produjo colaboraciones con otros artistas. La más resonante fue con Wos en la canción “Quemarás”, lanzada en 2024. Allí, el Indio no solo grabó su voz, sino que aportó una sección poética escrita a puño y letra para completa al tema.