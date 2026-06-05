El Indio Solari murió a la edad de 77 años. El cantante fue un ícono del rock nacional y la contracultura, ya que lideró una de las bandas más revolucionarias del género: Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, integrada también por Skay Beilinson y Walter Sidotti, que nació a fines de 1976.

El nacimiento de un ícono: Cómo empezaron Los Redondos

Carlos Alberto Solari conoció a Skay Beilinson y Carmen “La Negra” Poli Castro, quien sería la representante de la banda, el 28 de diciembre de 1976, Día de los Inocentes, en un sótano de La Plata. Junto con Beilinson, comenzaron a tocar desde ese día, ya que realizaron la banda sonora para una película de su hermano mayor, Guillermo “El Negro” Beilinson.

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El nombre de la banda nació luego de que en un recetario que tenía en su casa, el Indio observó que inventaban a una cocinera ficticia llamada “Patricia Rey”. El objetivo era crear un personaje que no encarnara a ninguno de los miembros del grupo en específico, sino que pudiera representar cualquier cosa.

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