Las primeras reacciones comenzaron a multiplicarse apenas trascendió la noticia. Fanáticos, músicos, periodistas y personalidades de distintos ámbitos inundaron las redes con mensajes de despedida para quien fue considerado una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Mario Pergolini se entero de la noticia en vivo, mientras realizaba una entrevista. Pergolini es uno de los periodistas que mantuvo una relación profesional muy cercana con el Indio Solari a lo largo de los años. Pergolini realizó algunas de las entrevistas más recordadas al músico y participó en producciones audiovisuales vinculadas a sus recitales, entre ellas el documental Tsunami, estrenado en 2016.

En redes sociales, miles de usuarios recordaron canciones emblemáticas de Los Redondos y compartieron fragmentos de letras que marcaron a distintas generaciones. Frases de temas como “Jijiji”, “Un ángel para tu soledad” y “El tesoro de los inocentes” aparecieron entre las tendencias de la jornada.

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La noticia provocó además una fuerte repercusión en comunidades de seguidores, donde abundaron los mensajes de tristeza y reconocimiento al legado artístico del músico. Incluso usuarios que no se consideraban fanáticos destacaron la importancia cultural de Solari dentro de la música argentina.

Entre las primeras reacciones políticas tras conocerse la muerte de Carlos “Indio” Solari, el expresidente Alberto Fernández publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la figura artística y humana del músico.

“Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados”, escribió.

Fernández definió al cantante como “un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios” y sostuvo que logró conectar “como pocos con distintas generaciones de argentinos”. Además, expresó sus condolencias a la familia y a los seres queridos del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, también despidió al Indio Solari a través de sus redes sociales. Con una referencia a una de las frases más emblemáticas vinculadas al universo ricotero, escribió: “Es sólo un rocanrol del país… nada menos. Tristeza”.

Aníbal Fernández recordó su vínculo personal con el músico. Uno de los mensajes más emotivos fue el del exministro Aníbal Fernández, quien recordó una reciente charla con Solari y repasó distintos momentos compartidos. “Qué horror querido amigo…”, escribió antes de evocar encuentros personales, recitales y conversaciones mantenidas con el artista. “Te quiero mucho amigo”, concluyó junto a una fotografía de ambos.

Esteban Paulón destacó la huella generacional del Indio. El diputado nacional Esteban Paulón también se sumó a las despedidas y resaltó el impacto de la obra del músico en varias generaciones. “Hay algunos artistas que marcan generaciones. Otros son la banda sonora de tu vida”, escribió. Además, agradeció al cantante “por los pogos, los gritos y la rebeldía” y cerró su mensaje con una despedida: “Que la tierra te sea leve”.

Ofelia Fernández destacó su alcance intergeneracional. Por su parte, la exlegisladora porteña Ofelia Fernández puso el foco en la capacidad del Indio Solari para atravesar distintas edades y contextos sociales. “Desde mi prima de 13 años hasta mi abuelo de 75 lo abrazan”, señaló al describir una conversación familiar tras conocerse la noticia. “Ídolo en toda generación. Gritó todas nuestras vidas, se lo va a extrañar para siempre”, agregó.



