La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari a los 77 años volvió a poner en primer plano una de sus últimas apariciones públicas, la entrevista que brindó en octubre de 2024 al canal de streaming Gelatina. En esa charla, el músico se refirió sin rodeos a la coyuntura política argentina y habló de quienes siguieron al presidente Javier Milei como si hubieran sido llevados por “el enano de la motosierra”.

La definición apareció en un contexto más amplio, durante un análisis crítico sobre la democracia, la economía y el comportamiento social frente a las crisis. La entrevista, realizada por Pedro Rosemblat, duró más de una hora y hoy es considerada uno de los últimos documentos públicos extensos del Indio, quien desde hacía años mantenía un perfil bajo por su enfermedad.

Alejado de los escenarios y de las apariciones públicas, Solari habló sobre la vejez, el Parkinson, la música actual y su relación con el público. También volvió a referirse a la política argentina, un eje presente a lo largo de su carrera, desde una posición crítica.

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La frase sobre Milei y la crítica a la política

El momento que más repercusión generó fue cuando el Indio se refirió a la política argentina actual y al comportamiento social frente al avance de nuevas figuras. En ese contexto lanzó una de las frases más comentadas de la entrevista: “Yo veo que hay mucho chico industrial que no cree en eso. No es que todos fueron como ‘El Flautista de Hamelin’ y vamos a traer al enano de la motosierra”.

La expresión fue parte de una reflexión más amplia sobre el desencanto democrático y la falta de reacción colectiva ante decisiones que, según su mirada, perjudican a los sectores populares. “Yo creo que las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia, porque nos están cagando en la cara”, sostuvo.

Solari también cuestionó el margen real de la democracia en un país condicionado por organismos internacionales. “La democracia no sé si tenemos tantos años, porque si el que gobierna es el Fondo Monetario… Acordémonos que una de las condiciones básicas de un Estado es que pueda manejar su economía”, afirmó.

En otra definición que generó impacto, señaló: “No podemos hacer nada en el pasado, momentáneamente. Y del futuro no tenemos la lógica. Lo que nos obliga a resolver este presente que bastante jodido está”. Para el músico, el problema central era la incapacidad de reacción frente a un escenario que consideraba cada vez más adverso.

Sobre las críticas que recibía por su posicionamiento político, fue tajante. “Garpa pegarme porque soy un ‘millonario de izquierda’. Han inventado un personaje maravilloso”, dijo, en referencia a los cuestionamientos que lo acompañaron durante años.

La última entrevista del Indio Solari

La charla en Gelatina fue grabada en la casa del músico y presentada con una placa que advertía sobre la dualidad entre la persona y el personaje público. “El Indio Solari es una persona y un personaje. Al personaje lo inventamos millones. La persona nos recibió en su casa el 4/10/24. La charla fue con ambos”, señalaba el anuncio previo a la entrevista.

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Durante la conversación, Solari también habló sin filtros del paso del tiempo y de las limitaciones físicas que le imponía el Parkinson. “La vejez es una cagada. Yo no sirvo para viejo”, dijo, con crudeza, al describir cómo vivía esa etapa. Sin embargo, aclaró que seguía activo creativamente y que la música continuaba siendo su sostén cotidiano.

“Hacer canciones es lo que me mantiene vivo”, afirmó, y agregó que era “casi probable” que compusiera una canción por día. Para el músico, la creación artística seguía siendo una forma de resistencia personal frente al deterioro físico.

También recordó su relación con los escenarios, a los que definió como “el lugar más lindo y seguro del mundo”. Allí, explicó, se había sentido pleno y protegido durante años, gracias a una conexión con el público que consideró irrepetible.

El Indio Solari aseguró que estar frente a los fanáticos en el escenario es “el lugar más lindo y seguro del mundo”.

En paralelo, desmitificó las interpretaciones cerradas sobre las letras de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Según explicó, nunca escribió pensando en un mensaje único, sino en abrir sentidos para que cada oyente construyera su propia lectura.

Al recordar la obra de Los Redondos, destacó especialmente Momo Sampler, al que consideró el disco más importante de la banda por su carácter experimental. “El rock nacional son boleros rápidos”, resumió, con una definición que volvió a circular tras su muerte.

Además, el Indio dedicó parte de la entrevista a analizar la música argentina contemporánea. Destacó especialmente el rol de las mujeres dentro de la escena actual y sostuvo que allí se encontraban muchas de las propuestas más interesantes. “Yo creo que a las que hay que mirar es a las muchachas. Las muchachas están haciendo cosas muy buenas”, afirmó, aunque advirtió que la industria seguía siendo desigual.

También habló de su distancia histórica con la televisión, a la que definió como “un baión para el ojo idiota, un cana en tu casa”. Según explicó, nunca se sintió cómodo en ese formato y prefirió otros canales para comunicarse con el público.