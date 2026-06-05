El Doctorado Honoris Causa de la UBA, la distinción que marcó la última aparición del Indio Solari

El músico Carlos Alberto "El Indio" Solari murió en su casa de Parque Leloir a los 77 años semanas después de su última aparición públic, en una ceremonia en la que la Universidad de Buenos Aires (UBA) le otorgó el Doctorado Honoris Causa.

La ceremonia tuvo lugar el viernes 15 de mayo de 2026 en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. Si bien el avanzado estado de su cuadro de mal de Parkinson le impidió asistir de forma presencial, el acontecimiento adquirió una dimensión de fervor popular inédita para los claustros universitarios tradicionales.

El tratamiento del galardón había comenzado formalmente el 17 de diciembre de 2025, momento en el que el Consejo Superior de la UBA aprobó por unanimidad reconocer sus más de cinco décadas de trayectoria dentro de la cultura contemporánea y la música de la región.

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Indio Solari y el Parkinson: cómo la enfermedad afectó su carrera y su retiro de los recitales

Ante la imposibilidad física del cantante para recibir los atributos tradicionales, la entrega simbólica de la medalla y el correspondiente diploma recayó sobre el guitarrista Gaspar Benegas, miembro fundamental de la agrupación Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El músico subió al estrado en representación directa del homenajeado, acompañado por las máximas autoridades de la UBA.

El punto culminante de la ceremonia se produjo con la proyección de un video grabado por el propio Solari desde su residencia particular. A través de la pantalla instalada en el Aula Magna, el público pudo observar y escuchar el último mensaje público emitido por el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Con su característico tono pausado, el músico manifestó textualmente: "Quería agradecerles, tanto al rectorado como a todos aquellos que han impulsado esta distinción, que a mí me pone muy feliz".

El cierre de su mensaje, con un agradecimiento a la Universidad de Buenos Aires, desató una ovación prolongada entre el cuerpo docente, estudiantes y seguidores apostados en el recinto.