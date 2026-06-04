Juan Carlos Maqueda recibió la Pluma de Honor y advirtió que la libertad de prensa está "muy acechada"

El exintegrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, recibió este jueves 4 de junio el premio Pluma de Honor 2026 otorgado por la Academia Nacional de Periodismo, una distinción que reconoce sus aportes a la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión durante los 22 años que integró el máximo tribunal del país.

La ceremonia se realizó en la Sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional y contó con la presencia de magistrados, periodistas, académicos e intelectuales. Según explicó la Academia, el reconocimiento fue otorgado por los "fallos en defensa de la libertad de prensa y de expresión" que Maqueda impulsó a lo largo de su trayectoria judicial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al recibir el galardón, el exjuez lanzó una advertencia sobre la situación actual de uno de los pilares de la democracia. "La libertad de prensa, que es sagrada, y en este momento está muy acechada, no es un regalo de la Historia, sino el resultado de una lucha que comenzó en el Renacimiento", afirmó ante el auditorio.

En su discurso, Maqueda sostuvo además que "el pensamiento no se hace posible sin formas de expresarlo" y alertó sobre los riesgos que implica la acumulación de poder. "Obviamente, la tendencia de la concentración del poder es restringir la libertad de expresión. Y como sociedad tenemos derecho a la información, que viene de la idea de la tolerancia de Spinoza", señaló.

El exmagistrado también compartió el reconocimiento con quienes integraron la Corte Suprema durante el período democrático. "Comparto este premio con todos los hombres y mujeres de la Corte Suprema de la Nación de este periodo democrático que trabajaron sin distinciones y fijaron el concepto de la 'real malicia'", expresó.

Durante la ceremonia, el presidente de la Academia Nacional de Periodismo, Joaquín Morales Solá, destacó el compromiso de Maqueda con los principios constitucionales y el rol de la prensa en una república democrática.

Juan Carlos Maqueda recibirá el premio Pluma de Honor 2026

"Siempre sostuvo que la libertad de expresión es lo que permite controlar a los gobiernos y evitar el abuso de poder", afirmó Morales Solá. Además, remarcó que en sus fallos el exjuez no entendió la libertad de prensa como una cuestión exclusiva de los periodistas, sino como un derecho colectivo de toda la sociedad.

En el comunicado oficial que fundamentó la entrega del premio, la Academia señaló que Maqueda defendió "consistentemente la sana convivencia democrática entre los argentinos, aun en un contexto de disidencias" y promovió el respeto por la libertad de expresión en general y la libertad de prensa en particular.

Maqueda, una trayectoria ligada a la política y la Justicia

Nacido en Río Tercero, Córdoba, Maqueda desarrolló una extensa carrera como abogado, dirigente político y legislador provincial y nacional. Además, fue elegido como convencional constituyente en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, antes de incorporarse a la Corte Suprema.

Juan Carlos Maqueda dijo que Javier Milei "hiere la democracia"

Su paso por el máximo tribunal lo convirtió en una de las figuras más influyentes del Poder Judicial durante las últimas décadas, especialmente en materia de garantías constitucionales y protección de derechos fundamentales.

La Pluma de Honor fue creada por la Academia Nacional de Periodismo en 2008 con el objetivo de reconocer a aquellas personalidades que contribuyen a fortalecer la misión de la prensa como institución social y cultural dentro del sistema republicano y democrático.

A lo largo de los años, la distinción fue otorgada a destacadas figuras de la vida pública y cultural, entre ellas Julio María Sanguinetti, Quino, Santiago Kovadloff, Norma Morandini, Bartolomé Luis Mitre y Beatriz Sarlo.

También recibieron este reconocimiento Carlos Fayt, Rodolfo Terragno, Natalio Botana, Guillermo Jaim Etcheverry, Santiago Senén González, Albino Gómez, Robert Cox, Elisabetta Piqué y Daniel Enz, entre otros referentes del periodismo, la cultura y la vida institucional argentina.

RG / EM