Máximo Kirchner llegó este viernes a la casa de Carlos "Indio" Solari en Parque Leloir, partido de Ituzaingó, poco después de que se conociera públicamente la muerte del músico a los 77 años. El dirigente de Unión por la Patria se acercó para acompañar a la familia en las primeras horas tras el fallecimiento.

La presencia del diputado sorprendió a parte de los vecinos y a los medios apostados en el lugar, aunque Kirchner mantenía desde hace años un vínculo personal con Solari y su entorno más cercano. El músico vivía en esa propiedad junto a su pareja, Virginia Mones Ruiz.

Kirchner ingresó caminando a la vivienda, con la capucha de un buzo negro y una gorra con visera. Lo acompañaba un colaborador de La Cámpora. En el acceso a la casa había un cordón policial y personal judicial realizando las actuaciones de rigor que evitaron su acceso durante unos momentos.

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El fallecimiento de Solari se produjo en su domicilio de Parque Leloir, según se informó oficialmente. La Justicia inició una investigación de protocolo y la causa quedó a cargo de la Fiscalía N.º 2 de Ituzaingó.

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La llegada de Máximo Kirchner y el vínculo personal con el Indio Solari

La llegada de Máximo Kirchner a la vivienda del músico se produjo aproximadamente una hora después de que se conociera la noticia de la muerte del ídolo musical. Las cámaras presentes en el lugar registraron el momento en que atravesó el operativo policial para ingresar al predio.

Kirchner solía visitar con frecuencia a Solari en Parque Leloir. Según personas de su entorno, compartían cenas junto a Virginia Mones Ruiz y un grupo reducido de invitados que se repetía con el tiempo.

En esas reuniones también participaba habitualmente el escritor Marcelo Figueras, biógrafo del Indio y acompañante de Cristina Fernández de Kirchner durante las presentaciones de su libro Sinceramente. El propio Figueras dejó constancia pública de ese vínculo.

En un texto difundido el año pasado, Figueras recordó una de esas cenas, ocurrida el 1 de septiembre de 2022, cuando Máximo Kirchner se encontraba en la casa del Indio al momento de conocerse el atentado contra la entonces vicepresidenta.

“No suelo recordar ni qué hice hace dos semanas, pero de la noche del 1 de septiembre del '22 me acuerdo, y mucho. Estaba en Parque Leloir, en la casa del Indio y de Virginia. Una cena más e las que encaraba con frecuencia el mismo grupo de comensales: los Solari, Máximo Kirchner y yo, como elenco estable”, escribió el autor en ese relato.

Ese texto fue compartido por el propio Kirchner en agosto de 2025, en la previa de un nuevo aniversario del intento de asesinato contra su madre.

Recuerdos, advertencias y la relación con la familia Kirchner

En el mismo texto en el que Figueras recordó la cena de 2022, también relató un asado en la casa del Indio del que participó Cristina Fernández de Kirchner junto a otros dirigentes, entre ellos Eduardo “Wado” de Pedro y Mayra Mendoza.

Durante ese encuentro, siempre según el testimonio del escritor, se produjo un intercambio político entre la expresidenta y Solari, que incluyó una crítica del músico a la elección de Alberto Fernández como candidato presidencial en 2019.

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En ese contexto, Solari expresó una advertencia dirigida a Máximo Kirchner y al resto de los presentes sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner.

“Van a intentar hacerle algo, eso es obvio. Está muy expuesta”, fue la frase atribuida al músico en ese relato.

Al recordar esas palabras, Máximo Kirchner escribió tiempo después: “Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte”.

Ese vínculo personal y político formó parte del trasfondo de la visita de Kirchner a Parque Leloir tras la muerte del artista.

Cristina Fernández de Kirchner junto al Indio Solari.

El fallecimiento del Indio Solari y el contexto de sus últimos años

Carlos Alberto Solari murió este viernes a los 77 años, tras convivir durante una década con la enfermedad de Parkinson. El diagnóstico había sido hecho público por el propio músico en 2016, durante un recital en Tandil.

“Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo y es verdad; Mr. Parkinson me anda pisando los talones, pero bueno, así es la vida”, dijo el 12 de marzo de ese año ante unas 150.000 personas en el Hipódromo de Villa Aguirre.

Según la información difundida, el fallecimiento ocurrió en su vivienda de Parque Leloir. La Fiscalía N.º 2 de Ituzaingó intervino en la causa, caratulada como averiguación de causales de muerte, un procedimiento habitual en este tipo de situaciones.

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En las inmediaciones de la casa se desplegó un operativo policial y sanitario. Además de los patrulleros, una ambulancia permanecía en el lugar para el traslado del cuerpo, mientras comenzaban a acercarse fanáticos del músico.

Dos meses antes, el nombre de Solari había vuelto a aparecer en la agenda pública por un rumor sobre un supuesto accidente cerebrovascular. Esa versión fue desmentida por su esposa mediante un comunicado.

“La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable”, señalaron entonces desde su entorno.