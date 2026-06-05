Colombia llega al balotaje con una fuerte polarización y dos modelos de país enfrentados

Colombia se encamina hacia un balotaje que promete profundizar la polarización política en el país. Contra varios pronósticos previos, el oficialismo quedó relegado en la primera vuelta y ahora deberá intentar revertir una diferencia de cuatro puntos frente al candidato conservador Abelardo de la Espriella, en una elección que enfrenta dos modelos de país completamente opuestos.

En diálogo con Canal E, el periodista de Blu Radio, Sebastián Nohra, analizó el escenario electoral colombiano, los principales desafíos que enfrentará el próximo presidente, la situación fiscal, la crisis del sistema de salud y el impacto que podría tener la relación con Estados Unidos en el futuro político del país.

Un balotaje que cambió todos los pronósticos

Nohra explicó que durante gran parte de la campaña se consideraba probable una victoria del oficialismo en la primera vuelta o, al menos, una posición mucho más sólida de cara al balotaje.

Sin embargo, los resultados modificaron por completo las expectativas políticas y dejaron al Gobierno en una situación más compleja de la prevista.

Según señaló, "parecía previsible y obvio que el gobierno iba a quedar de primero en la primera vuelta", aunque el resultado terminó mostrando un escenario muy diferente.

Para el periodista, la principal sorpresa fue la ventaja obtenida por De la Espriella, que ahora llega al balotaje con una posición favorable para intentar quedarse con la presidencia.

El deterioro fiscal aparece como el principal desafío

Más allá del resultado electoral, Nohra sostuvo que el próximo gobierno deberá enfrentar problemas estructurales que exceden la disputa partidaria.

Entre ellos destacó el deterioro de las cuentas públicas, una preocupación creciente para los mercados y los organismos financieros.

En ese sentido, advirtió que "hace mucho tiempo Colombia no tenía una situación fiscal tan deteriorada", en referencia al déficit que actualmente ronda entre el 7% y el 7,5% del Producto Interno Bruto.

Según explicó, el elevado nivel de endeudamiento y las restricciones legales para reducir el gasto dificultan cualquier estrategia de ajuste fiscal rápida.

La crisis del sistema de salud sigue sin resolverse

Otro de los temas que marcarán la agenda del próximo presidente será el funcionamiento del sistema de salud colombiano.

Nohra recordó que el Gobierno de Gustavo Petro impulsó reformas orientadas a fortalecer la participación estatal, aunque encontró fuertes resistencias en el Congreso.

Como resultado, el conflicto político derivó en un deterioro operativo de varias entidades privadas vinculadas al sistema.

Por eso consideró que "el sistema de salud está muy mal", convirtiéndose en uno de los principales desafíos para la próxima administración.

Dos modelos de país enfrentados en las urnas

Consultado sobre las diferencias entre los candidatos, el periodista sostuvo que Colombia atraviesa una elección marcada por proyectos políticos profundamente contrapuestos.

Desde su perspectiva, las propuestas económicas, sociales e institucionales de ambos espacios presentan diferencias difíciles de conciliar.

Según explicó, "son modelos de país radicalmente diferentes", con visiones opuestas sobre el rol del Estado, la economía y la resolución del conflicto armado.

Incluso comparó algunas de las propuestas económicas de De la Espriella con planteos que en Argentina suelen asociarse al presidente Javier Milei.

La polarización desplaza a las opciones de centro

Uno de los fenómenos más notorios del proceso electoral colombiano es la pérdida de peso de las alternativas moderadas.

Nohra señaló que los espacios ubicados entre los dos polos principales fueron perdiendo apoyo a medida que avanzó la campaña.

En ese marco, aseguró que "la división es notable" y que la polarización se convirtió en uno de los rasgos centrales del escenario político actual.

Para el periodista, tanto el oficialismo como la oposición fortalecen sus posiciones apelando a discursos cada vez más confrontativos, lo que deja poco espacio para propuestas intermedias.

La relación con Estados Unidos seguirá siendo estratégica

Otro de los aspectos relevantes para el futuro gobierno será el vínculo con Estados Unidos, principal socio histórico de Colombia en la región.

Nohra explicó que Washington siguió con atención el desarrollo de la campaña y que algunos referentes cercanos a Donald Trump ya expresaron su respaldo al candidato conservador.

Según indicó, "históricamente Colombia ha sido el principal socio de Estados Unidos en América Latina", una relación que podría fortalecerse aún más en caso de una victoria de De la Espriella.

Además, destacó la influencia de figuras como Marco Rubio y Bernie Moreno, ambos con fuertes vínculos con Colombia.

La inseguridad y los grupos armados siguen siendo una preocupación

La situación de seguridad también aparece entre los temas centrales del debate electoral.

El periodista recordó que organizaciones como el ELN, el Clan del Golfo y distintos grupos criminales continúan disputando territorios estratégicos vinculados al narcotráfico y la minería ilegal.

Según explicó, la producción y exportación de cocaína sigue financiando gran parte de estas estructuras, mientras que el aumento del precio internacional del oro impulsó nuevas actividades ilegales.

En ese contexto, advirtió que "la minería ilegal está en un boom gigante", una situación que agrava los problemas de seguridad y gobernabilidad en distintas regiones del país.

Una elección que puede redefinir el rumbo de Colombia

De cara al balotaje del 21 de julio, Nohra consideró que Colombia atraviesa uno de los procesos electorales más trascendentes de las últimas décadas.

La combinación de crisis fiscal, problemas de seguridad, dificultades en el sistema de salud y una fuerte polarización política coloca al próximo gobierno frente a desafíos complejos desde el primer día de gestión.

Por eso concluyó que el resultado no solo definirá quién ocupará la presidencia, sino también qué modelo económico e institucional adoptará el país durante los próximos años.