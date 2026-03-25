Hernán Madera: “Si el kirchnerismo es el que llega al balotaje, el Presidente va a tener otro mandato”

El analista político, Hernán Madera, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que la imagen del presidente Javier Milei muestra señales de desgaste en distintas encuestas, en un contexto marcado por tensiones económicas y reconfiguración política.

Hernán Madera se refirió a la tendencia. “Todas caen, todas están cayendo”, planteó en referencia a los relevamientos de distintas consultoras. Sin embargo, marcó un límite claro en la baja: “Al Gobierno lo tenemos que tomar con un piso de 30%”.

Cuál es el piso de La Libertad Avanza

Sobre la misma línea, mencionó que ese nivel responde al caudal electoral histórico: “Eso sacó en 2023 en las PASO y en la primera vuelta, 30%”. Y agregó un rango de referencia: “El Gobierno grosso modo obtuvo 42% y yo creo que entre esos dos rangos va a ir pivotando el Gobierno”.

El deterioro en la imagen presidencial, según Madera, tiene una explicación económica: “El consumo no reactiva”. Si bien reconoció crecimiento, aclaró su origen: “La economía argentina está creciendo por agro, por minería y por hidrocarburos y por servicios financieros”.

Se consolida la destrucción del empleo

Asimismo, subrayó que el problema está en el empleo: “Lo que genera empleo se destruye”. Y detalló sectores críticos: “La industria está destruyendo empleo, la construcción destruye empleo, el trabajo doméstico destruye empleo”.

El entrevistado sostuvo que el futuro político depende del rival: “Siempre depende lo que hay enfrente”. A su vez, resaltó que el oficialismo se beneficia de un escenario polarizado: “Si el kirchnerismo es el que llega al balotaje, el Presidente va a tener otro mandato”.

Incluso afirmó que, “por eso el Gobierno mantiene al kirchnerismo lo más vivo que puede”. En este sentido, explicó la estrategia discursiva: “El Presidente trata de resucitar, le hace RCP al kirchnerismo”.