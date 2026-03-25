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Hernán Madera: “Si el kirchnerismo es el que llega al balotaje, el Presidente va a tener otro mandato”

De cara a la posibilidad de un nuevo mandato de La Libertad Avanza, el analista político comentó que, “por eso el Gobierno mantiene al kirchnerismo lo más vivo que puede”.

Milei vs Cristina
Hernán Madera: “Si el kirchnerismo es el que llega al balotaje, el Presidente va a tener otro mandato” | Cedoc

El analista político, Hernán Madera, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que la imagen del presidente Javier Milei muestra señales de desgaste en distintas encuestas, en un contexto marcado por tensiones económicas y reconfiguración política.

Hernán Madera se refirió a la tendencia. “Todas caen, todas están cayendo”, planteó en referencia a los relevamientos de distintas consultoras. Sin embargo, marcó un límite claro en la baja: “Al Gobierno lo tenemos que tomar con un piso de 30%”.

Cuál es el piso de La Libertad Avanza

Sobre la misma línea, mencionó que ese nivel responde al caudal electoral histórico: “Eso sacó en 2023 en las PASO y en la primera vuelta, 30%”. Y agregó un rango de referencia: “El Gobierno grosso modo obtuvo 42% y yo creo que entre esos dos rangos va a ir pivotando el Gobierno”.

El deterioro en la imagen presidencial, según Madera, tiene una explicación económica: “El consumo no reactiva”. Si bien reconoció crecimiento, aclaró su origen: “La economía argentina está creciendo por agro, por minería y por hidrocarburos y por servicios financieros”.

Se consolida la destrucción del empleo

Asimismo, subrayó que el problema está en el empleo: “Lo que genera empleo se destruye”. Y detalló sectores críticos: “La industria está destruyendo empleo, la construcción destruye empleo, el trabajo doméstico destruye empleo”.

El entrevistado sostuvo que el futuro político depende del rival: “Siempre depende lo que hay enfrente”. A su vez, resaltó que el oficialismo se beneficia de un escenario polarizado: “Si el kirchnerismo es el que llega al balotaje, el Presidente va a tener otro mandato”.

Incluso afirmó que, “por eso el Gobierno mantiene al kirchnerismo lo más vivo que puede”. En este sentido, explicó la estrategia discursiva: “El Presidente trata de resucitar, le hace RCP al kirchnerismo”.

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