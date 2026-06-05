Inmigración y violencia social: advierten sobre el crecimiento de conflictos en Europa y África

Los debates sobre inmigración volvieron a ocupar un lugar central en la agenda internacional tras una serie de disturbios registrados en países como Reino Unido, Francia y Sudáfrica. Para Lucas Luchilo, profesor de Historia Latinoamericana y Ciencia Política, estos episodios reflejan una creciente conflictividad que atraviesa distintas sociedades y que combina factores políticos, económicos y culturales.

Al referirse al caso británico, explicó que en las últimas semanas se produjo un fuerte enfrentamiento político y social tras la difusión de imágenes policiales vinculadas al asesinato de un joven en Southampton. "Hay por lo menos tres casos, conjuntos de problemas y disturbios en diferentes países", señaló, al describir una tendencia que considera preocupante.

Según detalló, el episodio generó una fuerte reacción de sectores políticos y ciudadanos que cuestionan determinadas políticas públicas vinculadas a la lucha contra la discriminación. "Ahí tenemos un conflicto importante", remarcó al analizar las tensiones surgidas en torno al accionar policial y la convivencia entre distintas comunidades.

Francia y los desafíos de integración social

Luchilo también abordó los disturbios ocurridos en Francia tras la consagración del París Saint-Germain en la Champions League. Aunque aclaró que no se trata exclusivamente de un fenómeno migratorio reciente, sostuvo que existe un problema de integración que afecta a sectores de la población descendientes de inmigrantes.

"Hubo en varias ciudades francesas una serie de disturbios con un muerto y 200 heridos", indicó. Además, explicó que muchos de los protagonistas de estos hechos corresponden a segundas o terceras generaciones de inmigrantes que enfrentan dificultades de inserción social.

Para el especialista, estos episodios reflejan problemas estructurales que exceden los acontecimientos puntuales y ponen en evidencia desafíos pendientes en materia de cohesión social.

Sudáfrica y el peso de los factores económicos

El académico consideró especialmente revelador el caso sudafricano, donde se registraron disturbios y ataques contra inmigrantes provenientes de otros países africanos. "No hay un componente racial", afirmó al explicar que los conflictos involucran a comunidades con características étnicas similares. En cambio, sostuvo que predominan tensiones vinculadas al empleo, los ingresos y las oportunidades económicas.

En ese sentido, destacó que muchos sectores populares responsabilizan a los inmigrantes por sus dificultades laborales y sociales. Sin embargo, aclaró que esa interpretación no necesariamente refleja las verdaderas causas de los problemas económicos.

"Creo que hay un problema en los lugares donde hay este tipo de conflictividad, hay un problema que yo te diría que es más social que cultural o racial", concluyó Luchilo, sintetizando una visión que busca comprender el fenómeno migratorio desde una perspectiva más amplia y compleja.