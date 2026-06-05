Maximiliano Ramírez: “Argentina compra certidumbres jurídicas a un costo relativamente bajo”

La aprobación del acuerdo con los fondos buitre por parte del Senado reavivó el debate sobre los beneficios y riesgos de saldar litigios históricos con acreedores externos. Para el economista, Maximiliano Ramírez, la decisión tiene una lectura favorable desde el punto de vista financiero, aunque también deja interrogantes sobre los incentivos que genera hacia el futuro.

El economista explicó que, observando exclusivamente el aspecto financiero, el acuerdo presenta ventajas concretas para Argentina. “Se trata de un acuerdo con una quita cercana al 30%, que permite cancelar un litigio abierto en los tribunales de Nueva York y desactivar riesgos sobre activos soberanos”, señaló.

La búsqueda de certidumbre para volver a los mercados

Ramírez destacó que el entendimiento brinda previsibilidad jurídica en un momento en el que el país busca recuperar acceso al financiamiento internacional. “Argentina compra certidumbres jurídicas a un costo relativamente bajo, teniendo en cuenta que estamos buscando activamente salir al mercado y buscar nueva deuda”, afirmó.

Sin embargo, también advirtió sobre un aspecto que considera problemático. Según explicó, el acuerdo puede transmitir una señal compleja a los inversores. “Este tipo de acuerdo consolida una señal en el mercado que en el largo plazo lo que te termina diciendo es que litigar contra Argentina puede ser rentable”, sostuvo.

En esa línea, recordó que los acreedores que rechazaron los canjes de deuda terminaron obteniendo mejores condiciones que quienes aceptaron las propuestas iniciales. “Los holdouts que rechazaron los canjes y mantuvieron estos conflictos abiertos durante años terminan cobrando con un nivel de descuento mucho menor que aquellos bonistas que entraron al canje y aceptaron”, remarcó.

A pesar de esa advertencia, consideró que el impacto económico del acuerdo es acotado en relación con el volumen total de compromisos externos del país. “El monto, la verdad que en el total de deuda que tiene Argentina con el resto del mundo es muy acotado”, indicó

Dólar: prevé estabilidad y descarta una suba pronunciada

Consultado sobre la reciente suba del dólar, Ramírez relativizó el movimiento y descartó que se trate del inicio de una tendencia alcista significativa. “Hay un pequeño repunte que estuvimos viendo durante esta semana. La verdad que si bien hubo una pequeña suba, es una suba bastante insignificante”, afirmó.

El economista atribuyó la volatilidad a una mayor demanda minorista y recordó que todavía existe un importante volumen de oferta pendiente proveniente del sector agroexportador. “Solamente se liquidó un 14% de la cosecha de soja”, precisó.

Finalmente, señaló que la combinación entre la futura liquidación de exportaciones y las colocaciones de deuda corporativa debería contribuir a estabilizar el mercado cambiario. “El tipo de cambio más que va a tender a estabilizarse en estos valores, no veo una suba pronunciada en ese sentido”, concluyó.