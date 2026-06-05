Polémica por Vicuña: la mayor inversión minera de Argentina importará una ciudad modular desde China

La adjudicación de la construcción de los módulos habitacionales del proyecto minero Vicuña, considerado actualmente la mayor inversión minera de Argentina, generó controversia tras conocerse que la obra quedó en manos de un consorcio chino. Según explicó Eugenia Muzio, la iniciativa contempla una inversión total de 18.000 millones de dólares durante los próximos 25 años y será desarrollada en la cordillera sanjuanina.

"Es la inversión minera más grande que tiene Argentina hoy, que es el proyecto Vicuña, ubicado en San Juan, en la cordillera sanjuanina", destacó.

La polémica surgió luego de que una empresa china se impusiera en la licitación para construir los módulos donde se alojarán los trabajadores de la mina. La diferencia económica fue significativa, aunque relativamente pequeña en relación con la magnitud total del emprendimiento. "Esta diferencia fue de 18 millones de dólares, una oferta de 52 millones contra una oferta de 70 millones", precisó la periodista.

El impacto sobre la industria nacional

Muzio explicó que el malestar se originó porque varias compañías argentinas participaron de la compulsa y quedaron relegadas por cuestiones de precio. Además, advirtió que gran parte del valor agregado del proyecto se desarrollará fuera del país. "Todo lo que es el armado de estas habitaciones modulares se va a hacer en China, y simplemente se traen en un barco los módulos enteros para armar en Argentina", señaló.

La especialista recordó que uno de los argumentos históricos en favor de la minería es su capacidad para generar empleo y dinamizar economías regionales. Sin embargo, en este caso, una porción importante de ese efecto multiplicador quedará en el exterior. "Ese efecto multiplicador que puede llegar a tener esta parte del proyecto va a quedar en manos de una empresa china", afirmó.

El costo argentino y la dificultad para competir

La periodista sostuvo que el caso expone las dificultades estructurales que enfrenta la producción nacional frente a competidores globales como China. "Construir estas casas modulares en China cuestan 500 dólares por metro cuadrado más los 200 del flete, mientras que en Argentina cuesta 1.300 dólares", explicó. Asimismo, vinculó esta situación con los elevados costos de producción locales.

"El famoso costo argentino tiene que ver con esto de que producir acá es más caro porque los costos son más altos, los costos laborales son más altos y los impuestos que tenés que pagar son más altos", indicó.

Finalmente, destacó una contradicción que atraviesa el debate actual sobre inversiones y comercio exterior. "El propio gobierno que le puso a China cerrojos en el acuerdo comercial con Estados Unidos le da beneficios aduaneros de importación a una empresa china que entra por el RIGI", concluyó.