Roberto Bacman: "Patricia Bullrich no es una militante más de La Libertad Avanza, sino que es una socia estratégica"

La relación entre Patricia Bullrich y el oficialismo atraviesa uno de sus momentos más delicados. Para Roberto Bacman, el reciente desmarque de la ministra no es un episodio aislado, sino la expresión de una estrategia política con proyección propia. Según explicó, Bullrich busca diferenciarse de La Libertad Avanza y posicionarse como una figura con ambiciones presidenciales.

"Ella no es una militante más de La Libertad Avanza, sino que es una socia estratégica", afirmó. En ese sentido, destacó una definición que considera central para entender su conducta política: "Yo voy a cumplir 70 años, y esta es mi última oportunidad, es la última bala de plata que me queda, y esto quiere decir que quiero ser presidenta".

Para Bacman, esta postura implica una toma de distancia respecto del rumbo político y económico del Gobierno. "Con esto se desmarca totalmente y plantea que ella está bastante alejada por lo menos de este gobierno y de este modelo económico", señaló.

El posible acuerdo con Victoria Villarruel

Uno de los puntos más relevantes del análisis fue la posibilidad de una articulación política entre Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Bachmann sostuvo que los acontecimientos recientes fortalecieron esa hipótesis. "Es una posibilidad muy concreta después de lo que pasó ayer", afirmó, al referirse al trabajo conjunto que ambas dirigentes mostraron durante la discusión parlamentaria. Según el analista, este entendimiento podría modificar la dinámica interna del Senado y alterar los cálculos políticos del oficialismo.

Además, consideró que el Gobierno cometió errores de manejo político que contribuyeron a escalar el conflicto. "Empezaron a verse ciertos errores políticos muy básicos, muy de principiantes", sostuvo, al tiempo que vinculó esas dificultades con la falta de estructura partidaria y experiencia de gestión.

Un conflicto que puede impactar en la agenda legislativa

Bacman remarcó que una disputa que inicialmente parecía menor podría derivar en consecuencias institucionales de gran magnitud. Según explicó, el oficialismo perdió margen de maniobra en el Senado y podría enfrentar mayores obstáculos para aprobar proyectos clave. "De una cosa muy chiquitita se convirtió en un tema que puede ser enorme", aseguró. A su juicio, la principal preocupación radica en el impacto sobre la capacidad de gestión del Gobierno.

"Atenta directamente contra la gobernanza y la gobernabilidad", enfatizó. En esa línea, advirtió que una profundización del conflicto podría trabar reformas impulsadas por el Ejecutivo y dificultar la construcción de consensos legislativos.

Para el analista, el enfrentamiento excede la discusión por un pliego judicial y refleja una disputa más profunda por el liderazgo dentro del espacio político que hoy gobierna la Argentina.