Pablo Roma: “Una fórmula Milei-Milei expresaría una concentración del poder y un nivel de verticalismo”

La consolidación territorial y política de La Libertad Avanza aparece como una de las principales prioridades del oficialismo. Según Pablo Roma, el espacio liderado por Javier Milei necesita fortalecer su estructura nacional para sostener su proyecto político más allá de la gestión.

“La Libertad Avanza también necesita empezar a consolidar una estructura partidaria nacional”, afirmó el especialista, quien destacó que la relación con el PRO fue clave para llegar al poder, aunque actualmente atraviesa momentos de tensión.

Consultado sobre una eventual fórmula presidencial integrada por Javier y Karina Milei para 2027, Roma no descartó esa posibilidad, aunque advirtió sobre sus implicancias institucionales. “No descarto nada”, señaló inicialmente, para luego agregar que “una fórmula Milei-Milei lo que significaría es consolidar esa estructura vertical”.

El futuro de Martín Menem y la disputa con el PRO

Respecto al papel de Martín Menem dentro del oficialismo, Roma consideró que su figura continúa fortaleciéndose dentro de la estructura política armada por Karina Milei. “Martín Menem ha construido una posición de poder junto a Lule Menem dentro de la estructura de La Libertad Avanza”, aseguró. Además, sostuvo que el presidente de la Cámara de Diputados logró desempeñarse con eficacia en un ámbito particularmente complejo: “No es tan fácil coordinar, no es tan fácil llevar adelante la discusión en la Cámara de Diputados”.

Sobre la relación entre La Libertad Avanza y el PRO, el analista fue contundente. “Esa agenda está abierta”, afirmó al referirse a la posibilidad de sumar dirigentes provenientes del macrismo.

En ese sentido, remarcó que el oficialismo no tiene reparos en avanzar sobre figuras de otros espacios políticos. “El Gobierno no tiene prurito en eso, no se maneja con culpa a la hora de ofrecer cosas para captar dirigentes”, explicó.

Mauricio Macri, el ajuste y la polarización política

Roma también analizó el rol que podría desempeñar Mauricio Macri en el escenario electoral de los próximos años. Según su visión, una candidatura del expresidente podría alterar el mapa político de la centroderecha. “Una candidatura de Macri podría dividir ese voto”, sostuvo, en referencia al electorado que acompañó a Milei durante el balotaje de 2023.

Al mismo tiempo, advirtió que una propuesta centrada exclusivamente en las formas del ajuste podría encontrar dificultades para generar adhesión social. “El ajuste hoy es un factor de angustia de mucha gente”, afirmó.

Finalmente, el analista destacó que la fuerte polarización que atraviesa la sociedad argentina complica el surgimiento de alternativas moderadas. “Hay una sociedad muy partida, muy partida, que ve cosas completamente diferentes”, concluyó, al tiempo que puso en duda la viabilidad electoral de propuestas asociadas al gradualismo.