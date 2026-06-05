Subsidios, déficit y gradualismo: la mirada uruguaya sobre los desafíos económicos de Argentina

La discusión sobre el modelo económico argentino volvió a poner sobre la mesa el contraste entre gradualismo y shock. En ese contexto, el economista uruguayo Juan Sánchez sostuvo que la oposición deberá construir una alternativa atractiva si pretende capitalizar un eventual desgaste del Gobierno nacional.

“Van a tener que hacer una oferta interesante porque hay que aprovechar dos cosas: una es que al Gobierno aparentemente no le está yendo muy bien y, por otro lado, que del otro lado haya alguna propuesta interesante”, afirmó.

Sánchez también se refirió a las dificultades de construir una alternativa política clara y cuestionó la falta de definiciones sobre el rumbo económico que podrían proponer algunos dirigentes opositores.

Déficit fiscal, salarios y calidad de vida

Durante la entrevista, el economista desmintió la idea de que Uruguay haya mantenido históricamente superávit fiscal y explicó que el país vecino también enfrentó desequilibrios en sus cuentas públicas. “No tuvimos superávit para nada, tuvimos un déficit de alrededor de 4%”, señaló, al recordar la gestión económica del anterior gobierno uruguayo.

Sin embargo, destacó que las autoridades comprendieron la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de la población. “Habían caído los salarios, más del 4% los salarios reales, y en Uruguay eso es una pésima noticia”, remarcó.

Para Sánchez, tanto los salarios como las jubilaciones constituyen variables centrales para evaluar el éxito de cualquier política económica. En ese sentido, valoró los esfuerzos realizados para recomponer ingresos y acompañarlos con inversiones en infraestructura. “Trató de recuperar y realmente recuperar los salarios reales, igual que las jubilaciones reales”, explicó.

Inversiones, subsidios y desarrollo productivo

Otro de los ejes del análisis estuvo vinculado al impacto de las grandes inversiones extranjeras y los incentivos fiscales. Sánchez tomó como ejemplo el caso de UPM —ex Botnia— para explicar los beneficios y cuestionamientos que generan estos proyectos. “Yo creo que sí le sirve, pero de todas maneras es un argumento muy fuerte que se está planteando la izquierda y muchos que no son de izquierda también”, afirmó sobre los beneficios otorgados a las grandes compañías.

Además, destacó que estas inversiones permitieron ampliar la matriz productiva uruguaya y desarrollar obras estratégicas de infraestructura.

Finalmente, consideró que el debate sobre subsidios sigue siendo una cuestión clave para Argentina y Uruguay. “Este tema de los subsidios es casi la clave y lo que vos dijiste del gradualismo también”, concluyó, al advertir que muchas veces los beneficios terminan concentrándose en grandes empresas más que en los usuarios finales.