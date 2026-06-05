Diego Corbalán: "La discusión en redes es una discusión de jóvenes, no es de adultos"

Las redes sociales se consolidaron como uno de los principales escenarios de disputa política en Argentina. Según Diego Corbalán, analista de redes sociales, los espacios que mejor logran captar la atención digital son actualmente los libertarios y la izquierda, mientras que las fuerzas tradicionales enfrentan mayores dificultades para instalar sus mensajes.

"Todavía los libertarios abruvan en lo que se puede llamar la novedad de la política", explicó el especialista, aunque aclaró que se trata de una novedad que comienza a mostrar signos de desgaste. Sin embargo, sostuvo que continúan teniendo una importante capacidad para influir en la conversación pública y generar interacciones.

En ese contexto, también destacó el crecimiento de la izquierda en el ecosistema digital. "Las tribus libertarias como las tribus de la izquierda están teniendo mayor capacidad de captar la discusión pública", señaló.

Los jóvenes dominan la conversación política en redes

Uno de los datos más relevantes mencionados por Corbalán tiene que ver con la composición etaria de quienes participan activamente en las plataformas digitales. Según adelantó, un informe que publicará próximamente muestra una marcada concentración de la discusión política entre los usuarios más jóvenes. "El público joven de las redes sociales, de 18 a 34 años, se queda con casi el 70% de la narrativa política", afirmó.

Para el analista, este fenómeno obliga a comprender que las nuevas generaciones construyen sus propios marcos de referencia, muchas veces alejados de las experiencias históricas que marcaron a generaciones anteriores. "A veces nosotros en nuestro sesgo generacional estamos parados en un lugar donde nos parece que el mundo gira en torno a mi escala de valores y en realidad el mundo tiene una dinámica absolutamente independiente", reflexionó.

Además, remarcó que gran parte del éxito comunicacional de Javier Milei radica en conectar con usuarios que consumen contenidos digitales y no necesariamente medios tradicionales. "Milei está en redes sociales. No es el público que ni siquiera está prendiendo un televisor para ver una señal de cable de noticias", aseguró.

La confrontación como estrategia de visibilidad

Corbalán también analizó por qué los discursos más confrontativos logran mayor repercusión en el entorno digital. A su entender, la lógica de las plataformas premia la polémica, la provocación y los posicionamientos extremos. "El ruido, la confrontación, la estridencia, la provocación, es lo que te da el relieve", sostuvo.

En contraposición, consideró que los discursos moderados encuentran mayores obstáculos para ganar relevancia. "Los discursos tradicionales, los moderados, aquellos que apelan a la institucionalidad, no tienen lugar para la discusión en redes", afirmó.

Respecto al debate sobre trolls y bots, relativizó su influencia y puso el foco en la responsabilidad ciudadana. "No es tanto el problema de los bots o de los trolls, sino de lo que cree la gente. En todo caso lo que hay que hacer es educar digitalmente a la población", concluyó.

Por último, defendió el valor de las redes como herramienta para detectar tendencias de opinión, aunque aclaró que no constituyen una predicción directa del voto. "Para nosotros las redes son predictivas", afirmó, al destacar el rol de los líderes de opinión e influencers en la formación de percepciones políticas.

