Del Congreso a Constitución: el PJ convocó a marchar hacia el domicilio de Cristina Kirchner

La undécima marcha de Ni Una Menos se realizará este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, con una convocatoria inicial frente al Congreso de la Nación y una posterior movilización de un sector hacia el domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en el barrio de Constitución, tras una convocatoria de la rama feminista del Partido Justicialista. La jornada estará centrada en el reclamo contra la violencia machista, en un contexto marcado por el reciente femicidio de Agostina Vega.

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La concentración principal está prevista para la tarde en las inmediaciones del Congreso, donde se espera la participación de organizaciones feministas, sociales, sindicales y de derechos humanos. Como en años anteriores, la movilización conmemora el aniversario del surgimiento del colectivo Ni Una Menos, que desde 2015 impulsa protestas masivas contra la violencia machista en el país.

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Según difundieron los organizadores, la convocatoria de este año se produce en un escenario de persistencia de casos de violencia de género. Distintos observatorios y organizaciones especializadas continúan reportando cifras sostenidas de femicidios, lo que renovó los pedidos de políticas públicas específicas y la declaración de una emergencia nacional.

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Tras la concentración inicial, sectores vinculados al Partido Justicialista impulsaron la continuidad de la movilización hacia la vivienda de la exmandataria, ubicada en la calle San José 1111. El llamado fue difundido por la rama feminista del espacio político, que planteó la necesidad de extender la visibilidad de la protesta hacia ese punto de la Ciudad.

El domicilio de la expresidenta se convirtió en un lugar de encuentro de militancia y expresiones políticas. La convocatoria a trasladar la marcha hasta allí incorpora un componente adicional a la movilización centrada en el reclamo social contra la violencia de género.

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La exjefa de Estado cumple una condena penal en una causa judicial que es objeto de debate público y político. La convocatoria a su domicilio incluye consignas vinculadas tanto a la agenda de género como a la situación judicial de la dirigente.

El operativo de seguridad para la jornada prevé cortes de tránsito y presencia policial en distintos puntos del recorrido, especialmente en la zona del Congreso y en el barrio de Constitución. Fuentes oficiales indicaron que se implementarán desvíos para ordenar la circulación vehicular durante el desarrollo de la movilización.

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La marcha de Ni Una Menos se realiza cada 3 de junio desde 2015, cuando una serie de casos de femicidios generó una masiva reacción social. Desde entonces, la convocatoria se consolidó como una de las principales expresiones públicas en reclamo de medidas contra la violencia de género en la Argentina.

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