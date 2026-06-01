La localidad bonaerense de Temperley, en el partido de Lomas de Zamora, se convirtió en el escenario de un nuevo femicidio: Noelia Carolina Romero, de 30 años, fue secuestrada y asesinada a puñaladas por su pareja, Tomás Adrián Núñez. A partir de una llamada de emergencia comenzó la reconstrucción del hecho y fuentes policiales confirmaron que personal de la Comisaría 3ª de Lomas de Zamora acudió al lugar luego de recibir una alerta al 911 realizada por la propia víctima: “¡Mi novio me tiene de rehén, necesito ayuda!”, fue la frase que llegó a transmitir.

Al arribar al domicilio, ubicado en la calle Lavalle al 1700 (a pocas cuadras del ferrocarril Roca), los efectivos policiales escucharon gritos de auxilio que provenían del interior de la vivienda, lo que confirmó la gravedad de la situación.

Frente al panorama de toma de rehén, las fuerzas de seguridad iniciaron un protocolo de negociación que se extendió durante varias horas. Sin embargo, ante la falta de resultados y el cese de los gritos, decidieron actuar de urgencia.

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Para ello, los agentes treparon a los techos de las propiedades linderas con el objetivo de ganar acceso al terreno y, luego de cruzar el patio, lograron irrumpir en la vivienda por la puerta trasera.​

El femicida Tomás Núñez, cuya causa penal quedó a disposición de la UFI N° 17 de Lomas de Zamora

Los efectivos se encontraron con una escena dantesca. Noelia Romero ya se encontraba sin vida, presentando múltiples heridas de arma blanca en la zona del tórax y el cuello.

A la par, el agresor intentó quitarse la vida después cometer el crimen utilizando la misma cuchilla de cocina. Núñez se provocó cortes severos en el cuello y en ambas muñecas, pero no logró su cometido.

De inmediato, el femicida fue reducido, detenido y trasladado de urgencia al Hospital Luisa C. de Gandulfo, donde recibió atención médica. Según el último parte, continúa internado bajo custodia policial, pero está fuera de peligro.

Cuando los efectivos ingresaron a la propiedad, Noelia Romero ya se encontraba sin vida

Los peritos de la Policía Científica incautaron el arma homicida. Ahora, la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17 de Lomas de Zamora, especializada en temáticas de violencia familiar y de género.

Aunque la fiscalía se encuentra recolectando pruebas testimoniales y a la espera de los resultados de la autopsia, la hipótesis que manejan apunta a que el móvil habría estado motivado por un presunto hecho de infidelidad.

Convocatoria al 3J: Actrices Argentinas y referentes de la cultura se movilizan tras el femicidio de Agostina Vega

El hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que permanecía desaparecida en Córdoba, sumado al brutal femicidio de Noelia Carolina Romero en Temperley, expuso con crudeza una alarmante ola de violencia machista. Ante este contexto de profunda conmoción, el colectivo Actrices Argentinas repudió ambos crímenes y convocó de manera urgente a participar de la movilización masiva programada para este miércoles.

Sostuvieron desde la organización a través de sus canales oficiales de comunicación: “Este miércoles 3 de junio salimos, una vez más, a gritar Ni Una Menos”. Además de ello, la convocatoria de la agrupación replicó un informe del observatorio de violencias de género “Ahora que sí nos ven”, el cual focaliza la responsabilidad en el accionar del Poder Judicial.

Aquel cuestionamiento radica en que el principal sospechoso del crimen, Claudio Barrelier, ya contaba con antecedentes penales computados por violencia de género. “Estamos hartas. No soportamos más vivir en esta realidad. Este miércoles también salimos a las calles por Agostina”, manifestaron desde el observatorio en la publicación.

Agostina Vega, la menor asesinada en Córdoba por un sospechoso que ya contaba con antecedentes por violencia de género

El llamado de este año —que mantiene la continuidad de las marchas iniciadas en 2015 tras el femicidio de Chiara Páez— se desarrollará bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.

Sin más, el movimiento organizador vincularon la problemática de género con la coyuntura socioeconómica del país, señalando el impacto del ajuste financiero en los sectores más vulnerables: “La deuda nos empobrece en cada hogar, el FMI vuelve a pedir que paguen los trabajadores más empobrecidos para beneficiar a los ricos que se están quedando con el país”, argumentaron en su plataforma de reclamos.

A lo largo de los días, el femicidio de la adolescente generó un fuerte repudio en el ámbito cultural, donde diversas figuras públicas manifestaron su exigencia de justicia y llamaron a la reflexión social como la cantante y actriz Ángela Torres, que difundió un texto en el que repasó las estadísticas oficiales. “Una mujer es asesinada cada 31 horas en la Argentina. A pocos días de una nueva marcha de Ni Una Menos, otra vez una nena fue víctima de una violencia que seguimos sin poder erradicar”, sostuvo. Asimismo, interpeló directamente al rol de los varones en la deconstrucción de conductas violentas: “Los hombres tienen un lugar fundamental en este cambio. En cuestionar conductas que durante años parecieron normales. En hablar con amigos, con hijos, con hermanos. En no mirar para otro lado”.

Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba

Caso Agostina Vega: “El sospechoso no colaboró para encontrarla”, dijo el fiscal

Por su parte, Lali Espósito también se sumó al reclamo virtual al compartir publicaciones que exigen el inmediato esclarecimiento del crimen de Vega en la Justicia cordobesa. En la misma línea, Dolores Fonzi, una de las principales referentes de Actrices Argentinas, remarcó la urgencia de la convocatoria para este miércoles: “El horror no para. Ni Una Menos es un grito urgente para que todos los pueblos dejen de matarnos. ¡Este 3J nos vemos en las calles!”.

MV