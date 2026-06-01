Distintos integrantes del poder legislativo de Córdoba, a nivel nacional y provincial, anunciaron que buscarán impulsar el jury contra el fiscal Raúl Garzón, que investiga el brutal femicidio de Agostina Vega, y su colega Iván Rodríguez, que dejó en libertad a Claudio Barrelier, principal acusado de matar a la menor de 14 años. En esa línea, también promoverán la expulsión del concejal Ricardo Moreno, quien recomendó el ingreso del sospechoso a la planta municipal.

Mientras las autoridades aguardan el resultado de la autopsia de la adolescente, cuyos restos aparecieron en un descampado en Ampliación Ferreyra tras una semana de búsqueda, el diputado nacional Rodrigo De Loredo informó que el pedido de juicio político contra Rodríguez es por dejar en libertad a Barrelier en 2025 cuando fue acusado de privación ilegítima de la libertad tras la denuncia de una expareja.

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Según trascendió, el hombre de 33 años fue detenido el año pasado luego de que su exnovia lo acusara de haberla secuestrado, motivo por el que estuvo en prisión durante 20 días. La Justicia lo liberó bajo fianza y le aplicó medidas restrictivas, como presetarse de forma mensual ante la Fiscalía, trámite que siguió cumpliendo hasta mayo pasado. El antecedente quedó asentado y Barrelier pudo transitar el resto del proceso libre.

"Vamos a impulsar el jury al fiscal Iván Rodríguez (que dejó en libertad a Barrelier) y al fiscal Garzón para que se investigue su proceder instructivo. En el mismo sentido, pediré a los concejales de nuestro bloque que soliciten la expulsión del concejal Ricardo Moreno", escribió el dirigente radical a través de la red X, al adelantar las medidas que llevarán adelante los representantes del espacio en la Unicameral y el Concejo Deliberante de la capital provincial.

Claudio Barrelier y Agostina Vega.

Asimismo, el senador Luis Juez, líder del Frente Cívico cordobés, cargó contra Garzón y expuso que el bloque también pedirá su juicio político. "En el medio del dolor y la angustia que como padre no puedo dejar de acompañar y expresar, tengo la necesidad de decir basta. No necesitamos fiscales partidarios ni incompetentes cuidando a nuestros hijos", manifestó.

Al mismo tiempo, apuntó contra el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros: "Le he dado la orden a mis legisladores para que pidan el jury por mal desempeño al fiscal Garzón, y le pido en nombre de los cordobeses, con todo respeto, al Sr. Gobernador (Martín Llaryora) que le solicite la renuncia al ministro Quinteros por incompetente", indicó en una publicación en las redes sociales.

El mensaje del diputado nacional Rodrigo De Loredo en sus redes sociales.

Desde el PRO indicaron que se comunicarán con integrantes del Frente Cívico para dialogar sobre el pedido del jury. Por su parte, el legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda realizó una solicitud para que Rodríguez y Quinteros sean citados a la Legislatura para dar explicaciones por la liberación de Barrelier en 2025 y los detalles del asesinato de Agostina.

En este marco, la Asamblea "Ni Una Menos" Córdoba y la Izquierda Socialista presentarán el juicio de enjuiciamiento contra el fiscal Garzón y hará el pedido formal de destitución del titular de la cartera de Seguridad, mientras que convocaron a una movilización para este miércoles 3 de junio por los 11 años del nacimiento del colectivo.

"La cadena de responsabilidades políticas por el femicidio de Agostina quedó expuesta desde el principio cuando no activaron el protocolo de búsqueda inmediata, ni el Alerta Sofía. Empieza por la responsabilidad del mismo gobernador Llaryora y también abarca al gobierno de Milei. Además que se perdieron horas claves para la investigación y se violaron todo tipo de procedimientos", sostuvieron en un comunicado.

El pedido del senador nacional Luis Luez por el caso Agostina Vega.

"Tampoco se puede obviar que Barrelier es un hombre del PJ provincial, que hasta ese momento era becario de la Municipalidad y que se encontraba en libertad a pesar de contar con una denuncia penal. En su momento el fiscal Rodríguez lo dejó en libertad bajo fianza; su abogado defensor fue el concejal Ricardo Moreno, que ahora le puso a su propio yerno como abogado, Jorge Sánchez del Bianco".

Moreno se desligó del contrato de Barrelier

Con el avance de la causa y después del hallazgo del cuerpo de Agostina, el concejal rompió el silencio y confirmó haber recomendado el ingreso del único detenido del caso a la Municipalidad de Córdoba en 2021. Sobre este punto, contó al medio La Voz que lo presentó a instancias de un gremio de delivery y que en ese momento no tenía antecedentes penales.

"Era un militante activo que representaba a un sector de los delivery que él estaba liderando", señaló Moreno acerca de Barrelier, al explicar que su ingreso a planta fue en la categoría más baja del escalafón. "Ante la crisis, no he hecho entrar a más de 15 personas en los últimos años", comentó sobre su selección.

Además, el también abogado penalista se refirió al hecho que llevó a la detención del sospechoso en 2025, negó que hubiera habido una tentativa de violación contra la joven y dijo que el fiscal actuó de acuerdo al derecho. Por último, apuntó contra el área de Recursos Humanos de la Municipalidad: "Deben tomar cartas en el asunto cuando una persona no asiste a trabajar por 20 días por estar presa", cerró.

FP