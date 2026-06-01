Córdoba: encontró a su hija tras pedir por ella en una marcha por Agostina Vega

En medio de las protestas tras el lamentable desenlace del caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la provincia de Córdoba, una madre aprovechó la atención y presencia de los medios para pedir ayuda por su hija desaparecida, la cual fue encontrada con vida tras varios días de incertidumbre.

"Acá Tatiana está desaparecida mucho antes que Agostina. Ella es Tatiana, es del barrio General Savio. Nadie hace nada. Por Agostina, por Tatiana y por todas las nenas", reclamó una mujer el fin de semana frente a las cámaras de C5N, pidiendo por la aparición de su hija Tatiana Azul López de 19 años.

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La mujer se acercó a las cámaras con una foto de la joven y entre lágrimas pidió por la aparición de su hija. La joven llevaba 18 días desaparecida en el barrio General Savio y por cuyo caso la Policía no había dado respuestas a pesar de haber realizado la denuncia hacía dos semanas.

Ante la desesperación y la falta de respuestas, la mujer decidió acercarse a uno de los puntos centrales de Córdoba donde se estaba llevando a cabo una protesta para pedir justicia por Agostina Vega, la nena de 14 años asesinada cuyo cuerpo fue encontrado el sábado en un descampado de Ampliación Ferreyra.

En medio de la bronca y la conmoción, la mujer comenzó a repartir flyers con la imagen de su hija y comunicó varios datos importantes con el objetivo de difundir su caso, argumentando que el mismo no había recibido el mismo impulso mediático ni oficial.

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En un contexto tenso, durante las últimas horas la Agencia Noticias Argentinas confirmó que la Policía encontró a la joven en el barrio General Savio. "El procedimiento se realizó durante la tarde del domingo en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. La joven fue asistida y posteriormente trasladada a sede judicial", se detalló en el informe.

Luego de la activación del protocolo de búsqueda de personas, junto a tareas investigativas, relevamientos y averiguaciones, se indicó que la Policía "desplegó durante la tarde del domingo un operativo en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus con el objetivo de dar con el paradero de chica."

Tras un operativo de varias horas, la joven de 19 años, intensamente buscada por sus familiares, fue hallada en Boulevard Illia esquina Tránsito Cáceres de Allende. De inmediato, Tatiana recibió la asistencia correspondiente y fue trasladada junto a un familiar a sede judicial, donde se realizaron las actuaciones de rigor.

AS.