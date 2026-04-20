El 20 de julio de 1969 el mundo permanecía inmóvil frente a los televisores mientras el módulo Eagle descendía sobre la superficie lunar. En la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, un hombre llamado Enrique Ernesto Febbraro interpretaba ese hito científico no como una conquista tecnológica, sino como un gesto de fraternidad humana universal.

Febbraro era un profesional polifacético: odontólogo, psicólogo, músico y masón. Mientras Neil Armstrong pronunciaba su famosa frase sobre el "pequeño paso para el hombre", el argentino sentía que la humanidad entera se había convertido en un solo grupo de amigos. Esa misma noche decidió que el evento merecía una fecha conmemorativa para celebrar los vínculos.

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Desde su consultorio, Febbraro inició una campaña de comunicación sin precedentes para la época. Redactó mil cartas en siete idiomas distintos y las envió a destinatarios en cien países. En sus misivas explicaba que, al estar el mundo pendiente de la suerte de tres astronautas, se había generado un sentimiento de solidaridad que debía ser perpetuado.

La respuesta fue sorprendente y masiva, recibiendo cerca de setecientas contestaciones que avalaban su propuesta. Este profesor de filosofía argumentaba que la amistad es la máxima virtud, pues consiste en un afecto desinteresado que no busca más que el bienestar del otro. Para él, el alunizaje simbolizaba que no existen fronteras imposibles.

El legado de Enrique Febbraro y la expansión de la efeméride

La iniciativa argentina comenzó a ganar terreno institucional rápidamente. En 1979, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó la fecha mediante el Decreto 235. La normativa establecía que el 20 de julio quedaba incorporado al calendario oficial como reconocimiento a la labor de Febbraro y su impacto en la identidad rioplatense.

Con el correr de las décadas, la celebración se arraigó profundamente en el tejido social de la Argentina. Lo que empezó como una idea filosófica de un vecino de Lomas de Zamora se transformó en un fenómeno de consumo y encuentro masivo. Restaurantes, bares y parques colapsan cada año ante la necesidad de los ciudadanos de honrar sus lealtades personales.

Historiadores locales destacan que Febbraro fue nominado en dos oportunidades al Premio Nobel de la Paz por esta labor. Aunque no obtuvo el galardón, su nombre quedó sellado en la historia argentina. Él solía decir que "un amigo no da consejos, sino que acompaña", definiendo así el carácter protector y horizontal de este vínculo tan valorado.

El impacto de su gestión cruzó las fronteras nacionales y fue adoptado por países como Uruguay, Brasil, Chile y España. Aunque la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció otra fecha internacional, la tradición impuesta por el odontólogo argentino prevalece en gran parte de Iberoamérica debido a la fuerza de su narrativa original.

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Febbraro falleció en el 2008, pero su figura permanece como la de un visionario que comprendió el poder de la diplomacia civil. En Lomas de Zamora se lo recuerda no solo por sus títulos académicos, sino como el hombre que logró que millones de personas se detuvieran un día al año para decir "gracias" a quienes eligieron como familia.

La elección del 20 de julio no fue azarosa ni comercial en sus orígenes. Fue un acto de fe en la capacidad del ser humano para unirse ante la adversidad y la aventura. Hoy, la fecha representa uno de los rituales más sagrados de la argentinidad, donde la distancia se acorta y se celebra la presencia constante del otro en la vida.

En la actualidad, la fecha moviliza millones de mensajes de texto y llamadas, saturando las redes de comunicación. El fenómeno es estudiado por sociólogos que ven en esta celebración una característica distintiva del ser nacional. El argentino otorga a la amistad una jerarquía religiosa, y todo comenzó con una máquina de escribir y un sello postal.

El consultorio de la calle Italia, donde se gestó la idea, es hoy un sitio de referencia histórica para los vecinos. Febbraro demostró que una acción individual, impulsada por una convicción profunda, puede alterar las costumbres de toda una nación. Su legado es un recordatorio de que la identidad se construye también a través de los afectos.

Finalmente, el Día del Amigo en Argentina es el testimonio de un hombre que creía en la comunicación como herramienta de paz. La llegada del hombre a la Luna fue el pretexto perfecto para que un odontólogo de barrio convenciera al mundo de que, más allá de las estrellas, lo más importante siempre sucede aquí abajo, entre las personas.

LV CP