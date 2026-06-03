El Gobierno reglamentó los cambios en la VTV en el Boletín Oficial

El Gobierno nacional ratificó una profunda reforma de la (Verificación Técnica Vehicular) VTV para que los talleres mecánicos particulares y concesionarias oficiales realicen la revisión técnica vehicular. Su operatividad estará supeditada al cumplimiento de determinados requisitos técnicos, establecidos por la Secretaría de Transporte de la Nación. Con la nueva modalidad, cada prestador habilitado podrá fijar libremente sus tarifas, por lo que los precios quedarán sujetos a la competencia del mercado.

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Desde el Poder Ejecutivo nacional sostuvieron que la medida permitirá ampliar significativamente la cantidad de centros de revisión en el país, facilitar el acceso al trámite y fomentar una mayor competencia, con el objetivo de lograr una reducción de costos para los automovilistas.

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La nueva reglamentación que busca modernizar el sistema de inspecciones vehiculares quedó oficializada a través de la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial y apunta a quitarle el dominio a las plantas tradicionales de VTV.

El Gobierno nacional reformó la VTV

La normativa 32/2026 de la Secretaría de Transporte establece que “todo Taller de Revisión Técnica debidamente calificado y equipado podrá realizar controles sobre vehículos particulares, comerciales, de carga o de pasajeros”, independientemente de la jurisdicción en la que se encuentren radicados.

De acuerdo a los cambios que introdujo el Decreto 139/2026, los autos 0 kilómetro deberán efectuar la primera VTV a los cinco años de su patentamiento, mientras que los rodados de hasta diez años de antigüedad, deberán llevar a cabo el control mecánico cada dos años.

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El Gobierno considera que la evolución tecnológica de los vehículos modernos permite extender los períodos entre inspecciones sin afectar la seguridad vial. No obstante, la ejecución de estas implementaciones dependerá de la adhesión y reglamentación que realicen las distintas provincias y jurisdicciones, ya que la VTV continúa siendo una competencia compartida entre la Nación y los gobiernos locales.

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los talleres mecánicos para realizar la VTV?

A través de la Resolución 32/2026, publicada en el Boletín Oficial, se creó el Registro Nacional de Talleres de VTV, que permitirá a talleres mecánicos calificados sumarse a la realización de la revisión obligatoria.

La nueva reglamentación de la VTV

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De acuerdo con la normativa oficial, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía será la autoridad encargada de registrar y supervisar a los Talleres de Revisión Técnica (TRT). Para obtener la habilitación, los establecimientos deberán demostrar capacidad técnica suficiente para verificar las condiciones de seguridad exigidas por la legislación vigente.

Además, deberán cumplir con los requerimientos de infraestructura, documentación y operatividad fijados por la autoridad de aplicación.

PM/fl